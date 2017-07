Keskerakond välistab Savisaarele esinumbri positsiooni Lasnamäel

«Tänaseks on esinumbrid paika pandud, otsustatud ja selle üle ilmselt uut arutelu ei tehta. Lasnamäe number üks Keskerakonna nimekirjas on Mihhail Kõlvart,» ütles Keskerakonna peaskretär Mihhail Korb Rahvusringhäälingu (ERR) uudistesaatele.

ERR-i teatel ütles Korb, et Savisaar on teretulnud kandideerima, kuhu soovib ning saab ka kõrge koha nimekirjas, kuid esinumbrid on paigas.

Keskerakonna liikmed, kes pole rahul erakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase juhtimisega, on ähvardanud moodustada Tallinnas oma nimekirja, milles saaks koha ka Savisaar.

«Ta oleks kindlasti huvitatud esinumbri kohast Lasnamäel,» ütles alternatiivse valimisnimekirja üks juhtidest, riigikogu saadik Olga Ivanova ERR-ile.

Esmaspäeval pidasid kõnelusi Keskerakonna juhtkond ning Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi juhitavad teisemeelsed keskerakondlased, kuid kohtumised lõplikku lahendust ei andnud ning need kestavad vähemalt nädalavahetuseni.

Korb ütles esmaspäeval ERR-ile, et talle on jäänud kõnelustel mulje, et Savisaar on nende käiguga kursis.

Keskerakonna esinumbrid Tallinna valimisringkondades on Mustamäel Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, Lasnamäel abilinnapea Mihhail Kõlvart, Haaberstis riigikogu liige Viktor Vassiljev, Põhja-Tallinnas europarlamendi liige Yana Toom, kesklinnas Mihhail Korb, Nõmmel haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Kristiines riigikogu liige Andrei Novikov ja Pirital linnaosa vanem Tõnis Mölder.