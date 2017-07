VIDEOD: parimate õppurite emotsioonid presidendi vastuvõtult

Vastuvõtt algas vihmasajus, kuid juba president Kersti Kaljulaidi avakõne lõpuks said pidulikus riides medalistid vihmavarju kinni panna. Pärast seda võttis sõna haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Noorte eest kõneles Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi lõpetaja Maksim Vladimirov. Pärast ametliku osa lõppu tegi president roosiaiale ringi peale ning lõpetajatel oli võimalus Kaljulaidiga vestelda ja pilti teha. Meeleolu lõi elektronmuusika duo Púr Múdd.

Hanna Mia Koit ja Beatrice Marlene Metsaorg Tallinna Prantsuse Lütseumist

Kutse saamine presidendi vastuvõtule tekitas noortes uhkust ja rõõmu.

Selleks, et saavutada edu nii loov-, humanitaar kui ka reaalainetes on Metsaoru sõnul vaja oskust oma aega planeerida. «Peab teadma, mis on vajalik ja mis ei ole,» lisas Hanna Mia Koit.

Metsaorul kümnendas klassis veel kindlat soovi medaliga lõpetada polnud. «Vaatasin üheteistkümnendas, et oleks võimalik medal saada ja hakkasin selle eesmärgi poole püüdlema,» ütles Metsaorg.

Hanna Mia Koit alustab sügisel õpinguid Tartu Ülikoolis arstiteaduse erialal. Metsaorg jätkab õpinguid Edinburghi Ülikoolis meditsiiniteaduse erialal.

«Soov on saada meditsiiniteadlaseks või arstiks,» ütles ta.

Kevin Post Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist ja Sander Kangur Pärnu Koidula Gümnaasiumist

Ajateenijatel õnnestus presidendiga juttu teha. Kaljulaid jagas noormeestele nõuandeid ning räägiti ka elust ja olust. Presidendi soovitus oli Posti sõnul, et suhtumine peab paigas olema, siis on ajateenistus sobilik. Kanur lisas, et Kaljulaid jagas enda poja kogemust, kellel ajateenistus möödus hästi tänu aupaklikule suhtumisele ülemustesse.

Milline oli aga president Kaljulaid omavahelises vestluses. «Väga tore oli, väga meeldiv oli vestelda temaga,» ütles ajateenija Post. «Väga sõbralik, naeratas terve aeg ja meeldiv oli rääkida,» lisas reamees Kangur.

«Tore et siin asutatakse seda, kui on aju peas,» ütles Kangur.

Kevin Post oli kuldmedaliga lõpetamise ammu eesmärgiks võtnud. «Kutse siia saada oli minu jaoks suur tunnustus,» ütles ta.

Elisa Polov, Olga Kreiter ja Ilona Dudnik G. Otsa nimelisest Tallinna Muusikakoolist

«Erakordselt uhke tunne on siin täna olla ja ma olen tänulik kõigile, kes mind sellel pikal teekonnal aidanud on,» ütles Polov. Kreiter rääkis, et Otsa koolis antakse parimatele lõpetajatele hõbemärk, mis võrdsustatakse kuldmedaliga. «Väga hea tunne on, sest muusikuna saad enda tõestamiseks vaid ühe võimaluse esinemisel ja me oleme õnnelikud, et saime sellega hakkama,» ütles Olga Kreiter.

«Tundub ebareaalne saada muusikaliste saavutuste eest niivõrd kõrget tunnustust,» ütles Polov.

Kui Polov ja Kreiter jätkavad klaveriõpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, siis Dudnik astub sügisel TTÜsse majandust õppima. «Miks mitte proovida mingit teist eriala,» põhjendas Ilona Dudnik.