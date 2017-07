President mäletab enda keskkooli lõpust kergendustunnet. «Nõukogude kool ei olnud koht, kust lahkumine oleks mind nutma pannud. Mul oli päris hea meel, sest ülikool ootas ees ja ülikoolis oli rohkem vabadust.»

President Kaljulaid teadis kohe, mida pärast kooli lõppu edasi teha. «Nõukogude Liidus oli inimestel tavaliselt selline huvi, et ta võib-olla ei tahtnud selles süteemis nii väga osaleda ja loodusteadlane on teadupärast metsas või laboris nii et see oli üsna lihtne valik minu jaoks.»

President Kaljulaid jagab nende vanemate muret, kelle laps ei lähe kohe pärast kooli lõppu edasi õppima ja võtab vaba aasta või rändab maailmas ringi. «Eelistaksin siiski, et see esimene kolm aastat ülikooli saaks tehtud. Ma arvan, et seda võib vabalt teha kodulähedases ülikoolis. Meil on Eestis väga head ülikoolid, Tartu Ülikool on maailmaklassi ülikool,» ütles Kaljulaid.

Maailmaavastamise retked soovitab president jätta hilisemaks. «Pärast seda, kui sa oled juba kolm aastat Eesti ülikoolis käinud tasub võib-olla magistriõpinguteks vaadata ringi kusagil mujal. Õnneks on ju tänapäeval ka Erasmuse läbi võimalik rännata, seda ka kutsekoolide õpilastel ja õppida mujal, koguda kogemusi – ka seda ei tohiks alahinnata,» ütles president.

«Tee põnevate avastusteni ei lähe tänapäeval läbi ülikooli,» ütles president Kaljulaid.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps pidamas kõnet Vabariigi presidendi vastuvõtul parimatele koolilõpetajatele. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Intervjuus Postimehele ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et teda valdas keskkooli lõpus suur segadus. «Ma ei olnud üldse kindel, mida ma teha tahan ja lõpuks otsustasime sõpradega Itaaliasse reisima minna. Kogu Eesti ühiskond muutus sel ajal palju. Maailm oli ühest küljest lahti, aga teisalt veel kinni. Stipendiume ja vahetusi nagu täna on, oli palju vähem.»

Julgestuseks noortele, kes pole päris kindlad, mida pärast kooli lõppu teha, ütles Reps, et kõik valikud on head. «Peaasi, et kasvõi pärast väikest vaheaega edasi õpitakse. Kui täna jääda ainult keskharidusega, on tööturul väga raske läbi lüüa. Igal juhul tuleb midagi omandada, on see siis kõrg- või kutseharidus,» ütles haridusminister Reps.