Eesti maailmakuulsaks teinud loodusharuldus kaotab oma näo

2001. aastal loendati Laelatu puisniidul ühel ruutmeetril kokku 76 liiki taimi, rohkem on liike loendatud vaid Argentina mägismaal, kus kasvas ühel ruutmeetril 88 liiki, kirjutab Lääne Elu. Üldse on Laelatu puisniidul loendatud ligi 600 liiki taimi, sh kaks kolmandikku Eestis kasvavaist orhideedest. Puisniidul üle 25 aasta taimi uurinud botaanik ja ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kuke sõnul on aga nüüd taimerikkus hakanud vähenema.

Ruutmeeter, kus 16 aastat tagasi kasvas 76 liiki taimi, on selle ajaga vaesemaks jäänud.. Mullu loendati samas paigas 66 liiki. Kunagise kokku ligi 600 liigi asemel näitas 2012. aasta loendus poole vähem.