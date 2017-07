Sumerate korterit tagasi nõudnud mees suri nädal peale kohtuotsust

Kurgo suri 89-aastasena oma kodus 22. juunil ning täna toimub tema kodukoha kirikus matusetalitlus. Lahkunut kohtus esindanud vandeadvokaat Ljudmila Tamar ütles Postimehele, et õigusjärgse omaniku surm ei muuda korteri tagastamise vaidlust, kuna mehel on kaks pärijat, kellele nõudeõigus üle läheb.

«Kohtuvaidlusi võib lahendada ka kokkuleppel, kui huvitatud isikutel on tahet,» lisas vandeadvokaat. Sel teemal ei ole temaga aga veel ühendust võetud.

Postimees kirjutas juunikuus, et helilooja Lepo Sumerat enne ootamatut surma piinanud hirm oma kodust ilma jääda hakkab nüüd, 17 aastat hiljem reaalsuseks saama – ringkonnakohus otsustas, et Sumerate perekonnal pole õigust Tallinna südalinna korterile, kus nad on elanud üle 30 aasta.

Nimelt otsustas ringkonnakohus 15. juunil, et Tallinna linn eksis 2003. aastal, kui otsustas erastada Gonsiori tänava ligi 140 ruutmeetri suuruse korteri Sumerate perele ning jättis korteri tagastamata või kompenseerimata korteri õigusjärgse omaniku järeletulijale.

See järeltulija ongi Briti kodanik Edgar Kurgo, kelle emalt praegu Sumerate kasutuses olev korter 1940. aastal natsionaliseeriti.

Ringkonnakohus tegi Kurgo kasuks otsuse vaid nädal enne mehe surma. Otsus ei ole aga veel jõustunud – seda saab riigikohtus vaidlustada juuli keskpaigani. Helilooja lesk Kersti Sumera on lubanud otsuse edasi kaevata, samamoodi on lubanud otsuse vaidlustada Tallinna linn.

Eesti Ekspress kirjutas täna, et kohus ei otsustanud Sumerate peret korterist välja tõsta, vaid linn peab korteri tagastamise uuesti otsustama.