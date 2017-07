Ohvri maha lasknud mees vabanes kohtus tapmissüüst

Kui Viru ringkonnaprokurör Günter Koovit oli veendunud, et 1978. aastal sündinud Aleksei süü tapmise on tõendatud, siis kohus leidis, et nõutav süüteokoosseis ei ole siiski täidetud ja mees tuleb tapmises õigeks mõista.

Kuna kohus ei ole lahendi motiveeritud otsust veel avaldanud, pole praegu ka täpsemalt kohtu arutluskäik teada. Küll aga mõistis kohus Aleksei süüdi valeütlustes, tulirelva, laskemoona ning helisummuti ebaseaduslikus käitlemises ning mõistis talle liitkaristuseks ühe aasta ja seitsme kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Viru ringkonnaprokurör Günter Koovit kinnitas BNS-ile, et ta ei nõustu kohtu otsusega ja esitab kindlasti teate apellatsioonkaebuse esitamise kohta. Seejärel on tal juba võimalik tutvuda ka kohtulahendi motiveeritud osaga.

Prokuratuur süüdistab varem kriminaalkorras karistamata Alekseid selles, et 2013. aasta 21. aprillil kella ühe paiku tulistas ta Narvas Kangelaste ja Pähklimäe tänava ristmikul mitu lasku kolme mehe suunas. Toimunu tagajärjel üks meestest, 20-aastane Deniss suri sündmuskohal, kaks meest said vigastada. Süüdistatav ja ohvrid ei olnud omavahel tuttavad.

Lisaks tapmisele süüdistab prokuratuur kohtu ette astunud meest 205 padruni ja kahe helisummuti ebaseaduslikus käitlemises ning valeütluste andmises.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Ida prefektuur.