Ratas: kodakondsuspoliitika selle valitsuse ajal ei muutu

«See oli üks suuremaid teemasid, kui ma asusin peaministri ametisse ja ütlesin välja ühes intervjuus, et ma arvan, et see küsimus, et Eestis on väga palju neid inimesi, kellel ei ole kodakondsust, halli passi omanikke üle 80 000. Et sellele juhivad tähelepanu rahvusvahelised organisatsioonid. Ma arvan, et see ei ole mõistlik, ka siseriiklikult, ka Eesti julgeolekupoliitika seisukohast see ei ole hea lahendus,» sõnas Ratas.

«Kindlasti ei toeta ma seda mõtet, et kõigile 80 000 inimesele saadetakse koju Eesti vabariigi kodakondsus. Seadus ütleb ju väga kindlad reeglid, mille alusel kodakondsust saab taotleda,» lisas Ratas.