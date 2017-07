KAURi hinnangul ei tohiks tänavu Eestis ilveseid küttida

Ilvese populatsioon on hoolimata jõudsalt paranenud toidubaasist veel kaugel alla soovitud miinimumtaset ning väljendab pigem kahanemist, mistõttu teeb teisipäeval avaldatud seirearuanne «Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2017» ettepaneku neid tänavu mitte küttida.

Keskkonnaamet tohiks erandkorras lubada lasta vaid haigeid - kärntõve tagajärjel kurtunud - loomi või probleemisendeid.

Seire andmetel oli mullu sügisel Eestis 53 ilvese pesakonda, kahel varasemal aastal oli neid üle kuuekümne. Pesakondade arv on kahanenud aastaga 14 protsenti ning kahanemine väljendub enamikes maakondades.

Aruande järgi viitab ruutloenduse jäljeindeks kokkuvõttes arvukuse tagasihoidlikule suurenemisele ning see väljendub selgemini Pärnu-, Lääne-Viru- ja Tartumaal, arvukus on langenud aga Harju-, Rapla- ja Järvamaal.

«Ilvese populatsiooni kiratsemine tingimustes, kus toidubaas on märkimisväärselt paranenud, näitab seda, et teatud jahivälised suremustegurid pärsivad jätkuvalt olulisel määral juurdekasvu ning neist tingitud suremusmäär on kokkuvõttes populatsiooni juurdekasvumäärast kõrgem,» seisab aruandes.

Ka möödunud hooajal ei tohtinud Eestis ilveseid küttida, kuid 2015/2016 hooajal lasti 19 looma.

Jahikalendri järgi tohib ilveseid Eestis küttida detsembri algusest veebruari lõpuni.