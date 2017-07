Justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas liitub Soraineniga

Norman Aas asus justiitsministeeriumi kantslerina tööle 2014. aasta septembris. 1997.–2005. aastal töötas ta erinevatel ametikohtadel justiitsministeeriumis ja prokuratuuris. 2005. aasta veebruarist kuni 2014. aasta augustini oli ta riigi peaprokurör.

Norman Aasa sõnul on ta avalikus sektoris töötanud tänaseks 20 aastat ja tal on olnud võimalik toetada õigusriigi arengut erinevates riigiametites, mis on andnud talle hindamatu kogemuse: «Oleme viimastel aastatel justiitsministeeriumi eestvedamisel võtnud endale aga eesmärgiks, et inimesed liiguksid senisest rohkem erinevate õiguselukutsete vahel ja panustaksid õigussüsteemi erinevatesse tahkudesse. See on üks põhjus, miks otsustasin ka ise vastu võtta uue väljakutse erasektoris ja jätkata oma oskuste ning kogemuste rakendamist praktikas. Lahkumise otsus ei tulnud siiski lihtsalt ning eriti kahju on lahkuda senistest kolleegidest, kellega mul on olnud suur rõõm koos töötada.»

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on tal kahju kantsleri lahkumise üle: «Meil oli väga hea koostöö aga mõistan kantsleri otsust. Norman Aas on tunnustatud ja kogenud jurist, kes on andnud suure panuse eest Eesti õigussüsteemi ülesehitamisse ja õigusriigi arendamisse. Tänan teda senise töö eest Eesti riigi hüvanguks ja soovin talle edu uute väljakutsete vastuvõtmisel.»

Reinsalu tegi ettepaneku asuda justiitsministeeriumi järgmiseks kantsleriks senisele välisministeeriumi asekantslerile Tõnis Saarele. Avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon toetas Saare kandidauuri.

Tõnis Saar on töötanud välisministeeriumis halduse asekantslerina alates 2012 maist. Aastatel 2004-2012 töötas ta Riigikontrolli direktorina.

Urmas Reinsalu sõnul on Tõnis Saare näol tegemist kogemustega juhiga. «Arvestades käimasolevat riigireformi ning viie ministeeriumi peatset kolimist ühismajja, on õhus selged ootused ministeeriumite paremaks koostoimimiseks. Olen kindel, et uue kantsleri kaasabil leiame ministeeriumite koostööle täiendavat sünergiat.»

1978. aastal sündinud Tõnis Saar omandas ärijuhtimise kraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas aastal 2000 ja magistrikraadi juhtimise alal Londoni Ülikoolis aastal 2004.