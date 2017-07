Oma naise süütamises süüdistatav sõjapõgenik astub kohtu ette sügisel

Tallinnas Liivalaia tänaval asuvas Harju maakohtu hoones toimus täna eelistung sõjapõgenikuna Eestisse saabunud süürlase Kovan Mohammadi (19) üle, keda süüdistatakse oma naisele raskete kehavigastuste tekitamises Majaka tänava korteris.

Kohtunik määras eelistungil Mohammadi kriminaalasja kohtuistungid 12.-14. septembrile. Süüdimõistmisel ootab meest kuni 12-aastane vangistus.

Lasnamäe linnaosas asuvast Majaka tänava korterist viidi 7. märtsi õhtul põletushaavade tõttu üliraskes seisundis haiglasse 22-aastane süürlasest naine. Kohe pärast juhtunut alustati kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb raskete tervisekahjustuste tekitamist ettevaatamatusest.

Kui esialgu pidas prokuratuur võimalikuks ka õnnetust või enesetapukatset, siis juba mõne päeva möödudes oli kõige tõenäolisem variant ikkagi kuritegu. Inglise keelt kõnelev süürlanna kutsus endale ise abi. Abikaasa oli kiirabi saabumisel tema kõrval ja oli üritanud oma naist ka veega kustutada.

«Täna peame kõige tõenäolisemaks, et naise vigastuste põhjuseks oli mehe poolt toime pandud kuritegu,» ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas Postimehele 10. märtsil, kui Mohammed vahi alla võeti.

Postimees kirjutas üleeile, et raskeid põletushaavu saanud süürlanna on koomast väljas ja mõtleb juba enam kui kuu aega, kuidas pääseda oma tütrega Saksamaale sugulaste juurde. Naise keha on 70 protsendi ulatuses kaetud põletushaavadega. Leegid säästsid noore naise nägu, ent tema seisund oli pikalt kriitiline.

«Nad ütlevad, et ma jään haiglasse veel üheks kuuks,» kirjutas naine Postimehele. «Olen koomast ärkvel olnud poolteist kuud.»

Põletushaavu saanud süürlanna unistuseks on elada koos perekonnaga Saksamaal/Kuvatõmmis

Süürlaste perekond saabus Eestisse kvoodipagulastena mullu juunis Kreekast.