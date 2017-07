Galerii: Kaljulaid kohtus Trumpiga

Oma sõnavõtus riigipeade arutelul keskendus president Kaljulaid küberjulgeoleku olulisusele. Ta rõhutas, et kuigi kõikidel riikidel on oma huvid, oleme me siiski üksteisega seotud ja seda sõltumata riikide suurusest. «Euroopa Liit ja USA on koos igal juhul tugevam globaalne jõud,» ütles president Kaljulaid. Ta lisas, et seepärast on oluline tihe koostöö NATOs, kus Ameerika Ühendriikidel on juhtiv roll.

Varssavis toimub neljapäeval nn Kolme mere algatuse (Three Seas Initiative) tippkohtumine, mis toob ühise laua taha Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Austria ja Horvaatia riigipead ning erandkorras Ameerika Ühendriikide presidendi.

Eesti riigipea osaleb pärastlõunal Euroopa tuleviku teemalisel ning transpordile, taristule ja energeetikale keskenduval arutelul ning kohtub kahepoolselt Ungari presidendiga.