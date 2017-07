Sundliitmisest pääsenute rõõmu varjutab mõttetu raha- ja ajakulu

Valitsus kinnitas täna viimased otsused, mis lõpetavad haldusreformi esimese etapi ehk haldusterritoriaalse reformi.

Valitsuse otsuste järgi jätkavad kohalike omavalitsuse üksustena: Keila linn; Vihulaga ühinenud Haljala vald; Sõmeru vallaga ühinenud Rakvere vald; Nõo vald; Luunja vald.

Keila linnapea Enno Felsi sõnul oli valitsuse neljapäevane otsus jätta Keila omavalitsusena iseseisvaks ainuõige otsus, mida Keila elanikud olid kaua oodanud.

«Tegelikult ei saanudki aru, miks valitsusel sellise otsuseni jõudmine nii pikalt aega võttis, sest algsel plaanil Keila linn naaberomavalitsustega kokku panna polnud mingeid sisulisi põhjendusi,» rääkis Fels BNS-ile.

Ta tõdeb, et Keila linnavõimul tuli näha palju vaeva ning kulutada märkimisväärne summa raha selleks, et tõestada linna soovi ja suutlikust iseseisva omavalitsusena jätkata.

Ühtlasi märkis Fels, et kui valitsus oleks teinud teistpidise otsuse, oleks Keila kindlasti alustanud kohtuteed ja taotlenud ka esialgset õiguskaitset sundliitmise peatamiseks.

"Pikk ja mõttetu saaga sai lõpu," ütles Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev Virumaa Teatajale valitsuse otsuse kohta lõpetada nelja valla sundliitmine.

Vassiljevi sõnul on kahju mõttetust energia ja raha kulutamisest. Raha raisati nii rahvaküsitluse korraldamiseks kui ka advokaatidele maksmiseks.«Rõõm on poolik,» nentis ta ja lisas, et ei saa aru, miks pidi Haljala ja Rakvere valla saatus pool aastat vaekausil olema.

Vihula vallavanem Annes Naan ütles, et isegi loodus olevat valitsuse otsuse peale jätta Haljala ja Rakvere valla sundliitmine ära, rõõmustama hakanud ning Võsul hakanud päikegi pilvede vahelt piiluma, vahendas Virumaa Teataja.

Vallavanema sõnul on otsust valdade saatuse kohta väga kaua oodatud ning lõpuks on saadud tulemus, mida omavalitsused soovisid.«Eks see otsus oli selge juba pärast seda, kui piirkondlik komisjon otsustas ühehäälselt meid mitte sundliita, aga valitsuse samm on punktiks i peal,» rääkis Vihula vallavanem.

Rakvere vallavanem Aivar Aruja kiitis Virumaa Teatajale maavanem Marko Tormi selle eest, et too kogu pika keeruka sundliitmise protsessi seisis kindlalt kahe eraldi valla eest, nagu vabatahtliku liitumise käigus tekkis.

«Aga sellest ma küll aru ei saa, miks pidi valitsus seda kartulit nii kaua toa ühest otsast teise veeretama,» lausus Aruja raisatud aja kohta. Sõltusid ju valitsuse otsusest ka ühinevate valdade edasised sammud.

«Nüüd on vähemalt selgus majas, mil moel edasi minna,» sõnas Rakvere vallavanem.

«Tunneme tohutut kergendust, aga ka suurt väsimust,» tõdes Luunja vallavanem Aare Anderson Tartu Postimehele. Võimalus, et vald sundliidetakse Tartu linnaga, on olnud pikalt õhus. Küsimus on seganud nii vallaelanike igapäevarütmi kui vallavalitsuse tööd. «Nüüd saame naasta oma igapäevase elu juurde,» rääkis vallavanem.

Tartu linna näol oli vallale olemas tõsine kosilane. Andersoni hinnangul said lõpuks aga otsustavaks valitsuseliikmetele esitatud argumendid ja suur rahva tahe. Peamiste iseseisvana jätkamise argumentidena nimetas ta asjaolu, et linna- ja maaelu kokku sobitamine on äärmiselt keeruline ning ka seda, et vallarahval on õigustatud ootused avalikele teenustele, mida vallavalitsus on arendanud spetsiifiliselt pidades silmas üksnes oma elanikke.

Haljala vallavanem Leo Aadel lausus Virumaa Teatajale, et valitsuse otsus sundliitmise protsessi lõpetamise kohta oli selline, mida tasus oodata.

«Pean õigeks ja õiglaseks, et suurvalda ei tule,» lausus Aadel.

Ta lisas, et tal on väga hea meel ka selle üle, et valitsuse otsus tõi talle võidu kihlveos vallasekretäriga ning nüüd on tal oodata pudelit vahuveini.

Vallavanem lausus, et valitsuse otsustamatus pani valla ooterežiimile ning nüüd tuleb kõik rauad tulle panna ning hakata kiiresti omapoolseid otsuseid tegema.

Lääne-Viru maavanem Marko Torm lausus, et valitsuse otsus Haljala ja Rakvere valla sundliitmise protsess lõpetada tähendab valdade tahtmise saavutamist.

«See oli ühine töövõit,» sõnas maavanem Virumaa Teatajale.Ta märkis, et kõik asjaosalised pingutasid taolise tulemuse nimel kõvasti ning kasutasid kõiki oma kontakte selgitustöö tegemiseks.