Vaindloo saarel saab näha haruldast linnuliiki

Alk on Eestis haruldane haudelind mõnel Soome lahe saarel, kus neid pesitseb hinnanguliselt 1–10 paari. Seevastu talvel elab neid Eestis märksa rohkem: hinnanguliselt 300–1000 isendit ja viimasel ajal on see arv nähtavasti stabiilne, kuigi tänapäevased loendusandmed õigupoolest puuduvad, selgub Wikipedia andmetel.



Alk oma perekonna ainus tänapäevane liik. Kirjeldatud on veel ligi pool tosinat väljasurnud liiki. Tegu on suure linnuga, kes on levinud Atlandi ookeani parasvöötme saartel ja rannikul. Alk kuulub kaitsealuste liikide II kategooriasse.



Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi koduleheküljel tutvustatakse haruldast lindu tõelise merelinnuna, kes veedab enamiku ajast vees, kalastades, sulgi kohendades ja isegi magades, ning tulevad kaldale ainult pesitsema. Olles küll üsna head lendajad, eelistavad nad ohu korral siiski pigem sukelduda. Algid pesitsevad peamiselt kolooniates kaljunukkidel, kus röövloomadel on raske nende munade või poegadeni jõuda.