Galerii: Eesti ainsa vangilaagri viimased päevad

«Meil Eestis räägitakse, et oleme edukas e-riik, aga tegelikult oleme väga edukalt suutnud reformida oma vanglasüsteemi ja meie käest käiakse õppimas,» räägib Hannes Liivak, kes juhib alates eelmise aasta sügisest Tallinna vanglat. Vanglasüsteemiga on ta olnud seotud alates 1993. aastast.

Kui paljud teised Ida-Euroopa riigid valisid tema sõnul vanglasüsteemi uuendamiseks «õpetame vanale karule uusi trikke» lähenemise, siis Eestis otsustati kinnipidamisasutustesse tuua tööle uued, sisekaitseakadeemias hariduse saanud inimesed. Just see otsus, aga ka seniste laagervanglate asemele uute kambertüüpi kinnipidamisasutuste rajamine ongi põhjuseks, miks eestlasi kutsutakse võõrsile vanglareforme tegema.

Tallinna vangla direktor Hannes Liivak. / Eero Vabamägi

Pealinna südames, Kalevi staadioni lähistel asuv Tallinna vangla on viimane n-ö laagertüüpi kinnipidamisasutus Eestis. «Tallinna vangla on arhitektuuriliselt laagertüüpi vangla,» täpsustab Liivak oma valdusi näidates. N-ö laagriosas elavad süüdimõistetud.

Eeluurimise ajaks kinni peetud inimesed elavad 1990ndatel aastatel algselt voodite tootmise tsehhiks rajatud hoones. Häda saab ära ajada oma kambris, kuid duširuum on koridori peal ja sinna pääseb korra nädalas. Eelvangistusosakonnad on kinnised, st päevaseks ajaks osakonna kambrite uksi ei avata.

Kui kinnipeetul on raha elektri eest tasuda, võib tal kambris olla oma teler. Nii oli ringkäigu ajal näha, et mõneski kongis oli seinal kolm telerit, mis kõik näitasid eri kanalit.

Selle värava taga asub Eesti viimane laagertüüpi vangla. / Eero Vabamägi

Kelle käes on vanglas võim?

Vangla Veerenni tänava poolsel küljel aga asuvad kaks ühiselamu tüüpi hoonet, kus elukorraldus sarnaneb omaaegsele vangilaagrile. Päeval on kambrite uksed lahti ning vangidel on võimalik ringi liikuda.

«Täna juhib vanglas elu riik, mitte nii nagu omal ajal Murrus, kus võim oli vangide käes,» rõhutab Liivak korduvalt. Kui Murru vanglas oli tippaegadel 2000 vangi, siis Tallinna vanglas on neid hetkel 770, neist 540 süüdimõistetut ja 230 vahistatut. Kuigi vangide arv on aasta aastalt vähenenud, tuleb uus Tallinna vangla 1200-kohaline.

Liivaku sõnul on Tallinna vanglas peamiselt lühiajalist ja kergemat karistust kandvad süüdimõistetud nagu vargad, roolijoodikud. Eluaegsed ja ohtlikud vangide viidi üle Viru ja Tartu vanglasse.

Kõrge turvarisk

Vanglaülem tunnistab, et kesklinnas asuv vangla ei ole mõistlik, sest turvarisk on suur. «Ei pea just olema (odaviskaja - toim) Andrus Värnik, et siit midagi üle aia visata,» tõdeb ta. Teise korruse aknast on näha, et tänav algab sisuliselt kohe vanglamüüri tagant. Seetõttu on ka vangla laagritüüpi osa õueala kaetud võrguga, et midagi lubamatut üle aia ei potsataks. «See ei ole meil lindude peletamiseks, nagu võiks arvata,» sõnab Liivak.

Just turvariskide vähendamiseks ongi Liivaku sõnul otstarbekas rajada uued vanglad linnast välja, nagu on tehtud Jõhvis või Tartus, kus on piisavalt ruumi turvatsooni loomiseks ümber vangla. «Meil on siin paari-kolmemeetrine müür, aga katsu sa Jõhvis üle kuuemeetrise ronida,» räägib Liivak.