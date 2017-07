IRLi Tallinna linnapea kandidaat on Raivo Aeg

IRLi juhatus kogunes eile õhtul Tallinna kesklinnas asuvasse Baieri keldrisse, et otsustada linnapeakandidaat. Kandidaadi nimi taheti aga avalikustada alles tänahommikusel pressikonverentsil Patarei vanglas.

«Minult on viimastel päevadel küsitud, kas ma olen Tallinna linnapea kandidaat või ei ole. Ma ei ole saanud selle vastata, sest tegelik otsus sündis eile õhtul,» ütles pressiürituse alguses kõnepulti astunud Aeg.

Tema sõnul toimus eile õhtul sisuline diskussioon, kus arutati erinevate kandidaatide ja nende omaduste üle ning selle tulemusena sündis konsensuslik otsus esitada linnapea kandidaadiks just tema.

Aeg juhtis oma kõnes tähelepanu Tallinna linnajuhtimises lokkavale korruptsioonile, avaldades lootust, et ehk õnnestub Keskerakonna ainuvõim Tallinnas juba loetud aastate pärast lõpetada.

ERR kirjutas teisipäeval mitmele allikale tuginedes, et IRLi linnapeakandidaadiks saab Raivo Aeg. Aeg ise ütles teisipäeval ERRi raadiouudistele, et ei saa seda kinnitada ega ümber lükata, sest veel ei ole toimunud piirkonna juhatuse koosolekut, kus otsus tehakse. Hiljem kinnitas ta aga Meie Maale, et kandideerib Tallinna linnapeaks. Aegi sõnul tehti talle ettepanek mõned nädalad tagasi.

Raivo Aeg oli 2005–2008 politseipeadirektor ning 2008–2013 kaitsepolitsei peadirektor. 2014. aasta oktoobris teatas IRL, et Aeg astub nende erakonda ja kandideerib riigikokku. 2015. aasta riigikogu valimistel osutus ta 2001 häälega valituks.

Loe lisaks: