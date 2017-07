Ulatuslikus narkoäris süüdistatavad mehed astuvad kohtu ette

Riigiprokuratuuri süüdistuse kohaselt ostis 29-aastane Konstantin Kartsev üle 1,4 kg amfetamiini, kokaiini ja Subutexi tablette eesmärgiga need edasi müüa. Samuti süüdistatakse meest narkojoobe olekus sõiduki juhtimises.

36-aastast Andrei Vaskinit süüdistab riigiprokuratuur korduvalt suure koguse amfetamiini ehk korraga vähemalt 15-20 grammi omandamises ja edasiandmises Stanislavile. Süüdistuse kohaselt viis viimane narkootikumi oma elukohta, tarvitas seda koos oma elukaaslase Okasanaga, kellega koos nad ka pakendasid ja müüsid amfetamiini Lääne-Virumaal. Stanislavi ja Oksana osas käib paralleelselt kriminaalmenetlus, mida juhib Viru ringkonnaprokuratuur.

Samuti süüdistatakse Andreid tsiviilkäibes keelatud tulirelva ebaseaduslikus omandamises, mis seisneb selles, et Andrei tuttav Sergei omandas ebaseaduslikult laskekõlbliku AK-47 automaatvintpüssi koos laskemoonaga ning andis need üle Andreile. Lisaks süüdistatakse Andreid tulirelva laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul võib kriminaalmenetluse käigus kogutud andmetele tuginedes väita, et mehed ei tegelenud suures koguses narkootikumide müügiga vaid Tallinnas ja selle lähiümbruses vaid omasid narkootikumide edasimüüjate võrgustikku ka Lääne-Virumaal.

«Keskkriminaalpolitsei ja Ida prefektuuri koostöös tuvastati meeste haare ja tegevus ka Lääne-Virumaal, kus tegutses peamiselt Andrei. Konstantin oli süüdistuse kohaselt keskendunud Tallinnale ja varustas piirkonda nii amfetamiini kui ka kokaiiniga. Viimast toodi liinibussiga Venemaalt Eestisse,» ütles Verte.

Süüdistuse kohaselt oli 48-aastase Igori ülesanne võtta Peterburist saabunud bussijuhilt ära pakk, mille osas ta sai aru, et see sisaldab midagi ebaseaduslikku. Vaatamata sellele nõustus Igor paki ära tooma ning osales hiljem selle peitmises.

«Narkokuritegevusel on lai haare ning Eestis tegutsevad narkodiilerid teevad aktiivselt piiriülest koostööd teiste riikide kurjategijatega. Selle menetluse käigus tuvastasime, et mehed hankisid narkootikume Venemaalt,» ütles keskkriminaalpolitsei politseimajor Ago Leis.

Leis lisas, et piiriülese kuritegevuse avastamine on keerulisem ning võtab ka rohkem ressursi. «Selliste kuritegude puhul peame nägema suurt pilti ja oskama kurjategijate käike ette näha.» Politseimajor tõi välja, et nende meeste tegevuse muudab veelgi ohtlikumaks see, et nad omasid tulirelvi. «Me ei tea kunagi lõpuni, millises olukorras oleks võinud relvad käiku minna. Seda olulisem on sellised inimesed tabada,» rääkis Leis.

42-aastast Sergeid süüdistatakse tsiviilkäibes keelatud tulirelva ebaseaduslikus käitlemises. Igorit süüdistatakse koos Konstantini ja Andreiga suures koguses kokaiini käitlemises. 34-aastast Viktorit süüdistatakse grupis koos Andreiga suures koguses amfetamiini käitlemises.

Kohtueelset menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei ja juhtis riigiprokuratuur.