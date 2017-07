Ülevaade suveilmast: suvi tuleb heitlik, ent juuli lõpp toob väikese soojalaine

TAGASIVAADE MÖÖDUNUD SUVEDELE

Riigi Ilmateenistuse ilmavaatluse osakonna asejuhataja Külli Loodla sõnul on igal suvel nii normist jahedamaid kui ka soojemaid suvepäevi ning selles osas üllatusi ei ole. Tõsiasi on aga see, et kaks viimast suve on olnud kolme suvekuu kokkuvõttes normist pisut jahedamad.

*2016. aasta suve keskmine õhutemperatuur oli 15,5 kraadi (norm 16 kraadi) ja maksimaalseim õhutemperatuur 32,4 kraadi (Võru, 26.juuni).

Möödunud suve tegid eriliseks pigem rohked sajud, mitte õhutemperatuur. Sademete poolest oli 2016. aasta suvi, alates 1961. aastast, sadude rohkuselt teisel kohal.

Juuni viimasel kolmandikul valitses Lõuna-Eestis suisa südasuvine leitsak – õhutemperatuur tõusis üle 30 kraadi. Samas oli juuni esimene pool jahe, Jõgeval sadas veel 6. juunil lumekruupe.



3. juulil üle Lõuna-Eesti liikunud äikesega kaasnenud tuuleiilid murdsid mitmel pool puid ning lõhkusid katuseid. Rekordiliselt sajune oli juuni ning väga sajune oli ka august. Juuli esimesel poolel esinenud äikese- ja hoogvihmad põhjustasid mitme pool üleujutusi.



*2015. aasta oli suve keskmine õhutemperatuur 15,7 kraadi ja maksimaalseim õhutemperatuur 31,6 kraadi (Võru, 6.august).

Sellest suvest erilist oli 17. juuli rahesadu Põlvas, mis tekitas maapinnale valge vaiba (pole väga sage) ning 12.augustil Tartu- ja Viljandimaad tabanud tugev rahesadu – mõnel pool olid raheterad kanamuna suurused.