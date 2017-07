Reisijad hädas: Saaremaale minejad ei pääse praamile

Virtsu sadamas järjekorras ootav lugeja rääkis, et ostis pileti 15.27 praamile. Tunni möödudes aga ei olnud ta veel pardale pääsenud, samas pannakse praamile autosid, kes on saabunud hiljem.



Üldjärjekorras seisjad jäävad maha, sest nähtavasti on praamid ülebroneeritud.