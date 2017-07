Aeg: mupo tuleb reformida korrakaitseüksuseks

Munitsipaalpolitsei kui selline tuleb likvideerida ja luua vastavalt linnavalitsuse juurde korrakaitseüksus, mis avaliku korra järelevalvega tegeleb, ütles Aeg reedel BNSile.

«Munitsipaalpolitseid sellisel kujul küll vaja ei ole,» lisas Aeg. «Ega see ju ei ole ka mingi politsei. See on lihtsalt sõnademäng. Tegemist on korrakaitseüksusega ja nii tulebki asju nimetada ja sellesse suhtuda,» rõhutas Aeg, kes reedel IRLi linnapeakandidaadiks nimetati.

«Munitsipaalpolitseid, millel pole ka õiget seaduslikku tagatist, mis annaks talle politseilised funktsioonid, seda ju pole. Tegemist on korrakaitseüksusega,» selgitas Aeg.

Aeg oli aastatel 2005–2008 politseipeadirektor ning 2008–2013 kaitsepolitsei peadirektor.

2014. aastal astus Aeg IRLi, kandideeris riigikogu valimistel Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal ning osutus 2001 häälega valituks.