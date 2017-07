Mikser ja Põlluaas pidasid väliskomisjonis sõnasõda

«Väliskomisjoni tänasel istungil sõimas välisminister Sven Mikser riigikogu väliskomisjoni liiget Henn Põlluaasa vulgaarsete sõnadega, mistõttu nõuab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond veelgi tungivamalt välisminister Mikseri tagasiastumist või taandamist peaminister Jüri Ratase poolt,» teatas EKRE pressiesindaja.

Konflikti tunnistas ka Mikser, kelle sõnul põhjustas tema ärrituse tema ja ta lähedaste pihta vallandunud rünnak seoses välisministeeriumi ühinemisega seksuaalvähemuste õiguste teemal tehtud avaldusega.

Põlluaas nõudis pärast avaldust, millega 19 riigi saatkondade kõrval ühinesid ka välisministeerium, Euroopa Komisjoni esindus, Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu, EKRE nimel, et Mikser peab tagasi astuma. Saatkondade pöördumisega ühinenud avaldasid seoses Tallinnas nädala lõpus toimuva festivali Baltic Pride 2017 toetust lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ja intersooliste inimeste inimõiguste edendamisele ja kaitsmisele ning avalikkuse teadlikusse tõstmisele teemadel, mis puudutavad LGBT-kogukondi kolmes Balti riigis.

«Põlluaasa avaldusele järgnenud paari tunni jooksul algas aga miski, mida ma isiklikult ei olnud kunagi varem kogenud – minu Facebooki konto massiivne trollimine,» selgitas Mikser. «Näiteks ilmusid minu pere laulupeo-piltide alla otsesemad ja kaudsemad ähvardused ja needmised, millest leebemad soovitasid mulle eutanaasiat ja räigemad ei kannata kahjuks siinkohal ära trükkimist. Sõimulaviin tabas ka minu e-maili kontot,» märkis välisminister.

«Pean tunnistama, et vajadus oma lähedastele seletada, et «ega need onud tegelikult teie issit ära tappa ei kavatse» viib isegi palju näinud ja igasugust suhtumist kogenud poliitiku veidi rööpast välja,» tunnistas Mikser.

«Ilmselt seetõttu juhtuski, et kui isand Põlluaas tänasel riigikogu väliskomisjoni istungil teatas, et ei tunne vähimatki vastutust oma alusetute süüdistuste ja viha kütvate avalduste tagajärgede eest, siis kasutasin üksjagu reljeefseid väljendeid, mida oleks olnud mõnevõrra sobivam välja öelda mujal kui parlamendi auväärsete võlvide all,» tunnistas Mikser.

«Sotsiaaldemokraadist ministril puudub ilmselt igasugune arusaamine, mis on viisakas käitumine ning välisministri ja välisministeeriumi ülesanded ja ampluaa. Homofestivalide ja -paraadide ülistamine ja avalikkuse niinimetatud homoteadlikkuse tõstmine ei ole seda kindlasti mitte, samuti homoaktivistide kiitmine nende «olulise töö» eest. Olgu öeldud, et ükski rahvusvaheline monitooring ei ole tuvastanud selliseid rikkumisi ja diskrimineerimist Eestis ega teistes Balti riikides. Välisministri ühinemine sellise pöördumisega on otseselt Eesti riiki ja rahvast laimav ning halvustav,» leidis Põlluaas oma reedel saadetud kommentaaris.

«Öeldu sisu pärast ma süümepiina ei tunne. Ja öelda tuleb, sest tegelikult on EKRE pagulasi, geisid, liberaale, ajakirjandust ja kohtuvõimu rünnates juba ammu läinud liiga kaugele. Kui siin üldse midagi kahetseda, siis eelkõige seda, et mina ja mitte ainult mina olen mõnikord varem kas laiskusest, mugavusest või argusest vait olnud, kui ähvardatakse-kiusatakse-trollitakse mõnd teist «tolerasti»,» võttis Mikser reedese konflikti kokku.