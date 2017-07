Ida-Virumaal hukkus raskes liiklusõnnetuses inimene

da-Virumaal juhtus reede hilisõhtul raske liiklusõnnetus, milles hukkus autoga teelt välja sõitnud 36-aastane mees, teatas politsei- ja piirivalveamet pressiteates.

PPA Ida prefektuuri pressiteenistuse teatel juhtus õnnetus Jõhvi-Uikala maantee 8. kilomeetril.

Esialgsetel andmetel kaldus Jõhvi poolt tulnud sõiduauto Peugeot vahetult enne ristmikku lauges vasakkurvis teelt välja ning rullus üle katuse. Sõiduki roolis olnud 36-aastane mees hukkus saadud vigastustesse sündmuskohal.

Sündmuskohal töötavate politseinike sõnul on tee-ja ilmastikuolud sündmuskohal head. Juht oli sõidukis üksi ja tema turvavöö oli kinnitatud.

Ida prefektuuri operatiivjuht Rainet Juuse avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele. "Seda, mis põhjustel see traagiline liiklusõnnetus aset leidis, on veel vara kindlalt väita, ent esmaste sündmuskohavaatluste põhjal võib aimata, et üheks teguriks võis olla liigne kiirustamine," tõdes operatiivjuht.

"Enamasti on teelt väljasõidud tingitud sellest, et juhid hindavad oma võimeid üle ning kipuvad liigselt gaasi vajutama. Seda eriti nendel teelõikudel, kus tee on enamjaolt sirge ning liiklus üpris hõre. Auto juhtimine nõuab juhi täielikku tähelepanu, kainet meelt ja liiklusreeglitest kinnipidamist," rõhutas Juuse.

Juhi võimalik joove selgitatakse välja ekspertiisi käigus.