Uus määrus ei luba kõnedefektiga inimesi pürotehnikuks

Suhtlemist takistav kõnedefekt on lisatud vastunäidustuste hulka, kuna lõhkaja peab olema võimeline takistuseta suhtlema. Ohtlikes ja pingelistes olukordades võib selline kõnedefekt takistada kiireloomulise info jagamist, mis omakorda võib põhjustada ohtlikke olukordi.

Uuena on tervisenõuete hulka lisatud nägemisega seotud vastunäidustustena kahelinägemine ja ühe silmaga nägemine. Ka see on osutunud praktikas vajalikuks, kuna lõhkaja ja pürotehniku nägemine peab olema selline, mis ei tohi takistada tema töö tegemist.

Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi ettepanekul on täpsustatud nägemisnõuet ka kaug- ja lähinägemise kontekstis, kuna lõhkematerjali käitlejate töös esineb vajadus lugeda väikest kirja ja eristada väikseid detaile halvasti valgustatud töökohtades, seisab määruse seletuskirjas.

Eesti Pürotehnikute Liidu ettepanekul pikendab määrus pürotehniku tervisetõendi kehtivusaega kahelt aastalt viiele aastale. Kuna pürotehnikute kutsetunnistused väljastatakse kehtivusajaga viis aastat, siis on otstarbekas ka korduv tervisekontroll sellega ühtlustada.

Lõhkaja, lõhkemeister ja pürotehnik peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline täitma tööülesandeid ning tal ei tohi olla tervisehäireid ega terviseseisundeid, mis võivad seada ohtu tema enda või teiste isikute elu ja tervise.