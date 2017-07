ELi parlamentide esindajad eesistuvale Eestile: kuhu jäi Brexit?

Täna kogunesid Toompeal rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSACi) esimehed ja Euroopa Parlamendi esindajad arutama Eesti eesistumise teemasid, milleks on avatud ja innovatiivne Euroopa majandus, turvaline ja digitaalne Euroopa ning jätkusuutlik Euroopa Liit. Peaminister Jüri Ratase sõnul on Eesti jaoks prioriteediks Euroopa digitaliseerimine.

«Muidugi ei saa me kõiki probleeme järgneva 184 päeva jooksul lahendada, aga me oleme pühendunud, et anda endast parim väga eestlastele kohasel viisil, lubades vähem, aga saavutades rohkem,» selgitas Ratas.

Esimesena võttis sõna Iirimaa esindaja, senaator Terry Leyden, kes tõstatas Brexiti küsimuse. Leyden rõhutas Brexiti teema olulisust nii Euroopa Liidu kui ka Iirimaa jaoks.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut vastas tõstatatud probleemile tänuga: «Aitäh!». Sama vastuse said ka kõik teised sõnavõtud.

Ühendkuningriigi esindaja paruness Kishwer Falkner kinnitas, et Briti parlament on tegelenud Brexiti murega ning avaldanud mitmeid lahendusi pakkuvaid raporteid. Samuti mainis Falkner, et detsembris avaldati ka Anglo-Iiri suhete kohta raport. Falkner pakkus, et võib Iiri esindajale Terry Leydenile hea meelega koopia saata.

Ungari esindaja Richárd Hörcsik nõustus, et Brexiti probleemiga peab tegelema. Tema sõnul on oluline, et kõik osapooled jõuaksid õiglase lahenduseni. Samuti selgitas Hörcsik, et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust toob kaasa suure tühimiku Euroopa Liidu rahakotis ning selle lahendamiseks peaks iga riik rohkem panustama või kulutusi kärpima.

Euroopa Parlamendi liige Mairead McGuinness kinnitas, et parlament on läbirääkimistesse kaasatud ja teemaga kursis ning selgitas, et Brexitit tuleks võtta kui õppetundi sellest, kuidas Euroopa töötab. Kuigi Brexit on oluline probleem, ei ole see siiski ainuke mure, millega tegeleda tuleb, lisas McGuinness.

Toomas Vitsuti tänuohtraid vastuseid probleemipüstitusele täiendas avakohtumise lõpus peaminister Jüri Ratas, kes kinnitas, et tõstatatud küsimused ei ole Eestile kahe silma vahele jäänud ning kindlasti on plaanis nii Brexiti kui ka teiste teemadega tegeleda ja koos lahendusi leida.

Riigikogu kommunikatsioonijuht Epp-Mare Kukemelk selgitas hiljem täiendavalt Postimehele, et Brexit ei ole Eesti prioriteet ja Eesti ei juhi Brexiti läbirääkimisi.

COSACi esimeeste kohtumise eesmärk on valmistada ette novembri lõpus Tallinnas toimuvat COSACi täiskogu istungit. Parlamentaarsel tasemel arutletakse just neid küsimusi, kus parlamentide panus on hädavajalik.