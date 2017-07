Ülevaade: kui sagedased on mitme auto põlengud Eestis?

«Stockholmis süüdati põlema 20 autot», «Pariisi eeslinnas süüdati öistes rahutustes 20 autot», «Mässajad põletasid Hamburgis 12 Porschet» – sellised pealkirjad on meile meediast tuttavad ning uudised põlevatest autodest Euroopa tänavatel ei üllata enam ilmselt paljusid.

Kui Eesti pealinnas põleb ühe kortermaja ees aga korraga seitse autot, siis võib seda kindlasti erakordseks pidada. Just selline vaatepilt avaneski täna öösel Õismäe teele rutanud päästjatele, kes peavad tulekahju arvatavaks tekkepõhjuseks süütamist.

Põlengu uurimiseks alustati kohe ka kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb asja rikkumist ja hävitamist. Loe lisaks: Pildid ja video: Tallinnas põles kortermaja ees seitse autot

Õismäel põlesid täna öösel kortermaja ette pargitud autod. Foto: Sander Ilvest

Põhja prefektuuri pressiesindaja Barbara Lichtfeldti sõnul ei ole Eestis lähiaastail nii palju autosid korraga põlenud. Ka Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask kinnitas, et lähiminevikus on küll ette tulnud, et autopõlengu käigus saab veel mitu sõiduautot kannatada, kuid korraga seitsme autoni ei ole see arv küündinud.

«Sarnaselt Õismäe juhtumile saab tuli enamasti alguse ühest sõiduautost ning levib seejärel kitsastes oludes, näiteks parklas, teistele objektidele, põhjustades sellega ühe sõiduauto hävimisele lisaks suuremat varalist kahju,» ütles prokurör. «Samas ei ole siiani tulnud ette nii-öelda sarisüütajaid, vaid enamasti on tegemist olnud kindlustuskelmuse katsega, omavaheliste suhete klaarimisega või lihtsalt huligaansusega.»

Kask lisas, et sõiduautode süütamise või põlemisega seotud menetluses olevad kriminaalasjad võib tavaliselt kokku lugeda ühe käe sõrmedel. Lisaks tänaöisele Õismäe põlengule on tänavu alustatud veel viis sõiduautode põlengutega seotud kriminaalmenetlust. Neist ühel juhul sai Harjumaal põlengus kahjustada kokku kolm autot, ülejäänud juhtumid on seotud ühe autoga.

Võrdluseks võib tuua, et koos öise Õismäe põlenguga on ainuüksi juulikuus olnud juba kuus autopõlengut.

Põhja keskuse kommunikatsioonijuht Annika Koppel märkis, et mootorsõidukite põlengute arv on aastate lõikes olnud pigem stabiilne. «Tavapärasem on see, et põleb üks auto, aga on olnud ka juhuseid, kus tuld võtab teine ja kolmas, ja seda eriti just magalarajoonides, kus autod on lähestikku pargitud,» ütles ta, et enamasti saavad kõrvalseisvad autod kuumakahjustusi, kuid ei sütti põlema. Seda, et põleb mitu autot korraga, tuleb temagi sõnul harva ette.

Päästeamet registreerib kõik põlengud ning kui on alust arvata, et põleng sai alguse süütamisest, asub asja uurima politsei. Alati ei jõua aga uurimine kriminaalmenetluseni. Kui auto väärtus on alla 4000 euro ehk kui auto põlema panemisega ei ole põhjustatud olulist varalist kahju või ohtu inimese tervisele või elule, siis menetleb politsei neid põlenguid väärteokorras. Kui autopõleng saab alguse tehnilise rikke tõttu, tegeleb juhtumiga edasi kindlustus.

Koppeli sõnul läheb suurem osa masinatest põlema ikkagi elektrilühisest ja märksa vähem süütamise tõttu. Ühe sellise näite, kus sõiduauto põleng sai alguse elektrisüsteemist, võib tuua aastast 2009, kui ühel kevadpäeval süttis Tallinnas Lasnamäel Kärberi tänava parklas sõiduauto Hyundai. Parklavaht proovis põlengut märgates autot vahtkustutiga kustutada, kuid et leegid levisid kiirelt, kutsus ta kohale päästjad. Selgus, et lahtise leegiga põles Hyundai mootor ning põlengu kuumus põhjustas kahjustusi ka kolmele kõrval parkinud autole.