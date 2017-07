Hukkunuga raudteeõnnetuste arv on tänavu suurenenud

Möödunud aasta samal perioodil oli raudteeõnnetusi kokku kaheksa ja hukkus üks inimene. Seega on küll vähenenud raudteeõnnetuste koguarv, kuid raskete tagajärgedega raudteeõnnetuste arv on suurenenud, teatas tehnilise järelevalve amet (TJA).

Sõiduki ja rongi kokkupõrkeid oli esimesel poolaastal kaka ning neis õnnetustes hukkus kolm inimest. Mõlemad kokkupõrked leidsid aset ülesõitudel, mis olid varustatud nõuete kohaste liikluskorraldusvahenditega ning tagatud oli piisav nähtavus raudteele. Kokkupõrgete peamiseks põhjuseks on olnud liikluseeskirjade range rikkumine sõiduauto juhtide poolt.

Otsasõitude arv on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga jäänud samale tasemele, kuid siiski on suurenenud õnnetustes hukkunud inimeste arv. Tänavu on nendes õnnetustes kokku hukkunud kolm inimest. Otsasõidu juhtumite peamiseks põhjuseks on inimeste viibimine raudteel selleks mitteettenähtud kohas.

TJA tuletame meelde, et raudtee ületamisel peab olema eriti tähelepanelik. Autojuhi, jalgratturi või jalakäijana nähes või kuuldes lähenevat raudteesõidukit, tuleb sellele teed anda ning ületada raudtee vaid selleks ettenähtud kohas. Seoses suvevaheajaga soovitab amet lapsevanematel oma lastele meelde tuletada raudteega seotud käitumisreegleid.