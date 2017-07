Prokurör nõuab 14-aastase Darja tapmises süüdistatavale noormehele pikka vangistust

Viru ringkonnaprokurör Günter Kooviti hinnangul on 20-aastase Toomase süü tapmises tõendatud ning teda tuleb karistada 13-aastase vangistusega, kirjutab ERRi uudisteportaal. Kaitsja prokuröri seisukohaga nõus ei olnud.

Koos Toomasega on kohtu all 20-aastane Aleksei, kellele prokurör taotles tapmisest teatamata jätmise eest kaheaastast vangistust.

Kohus langetab otsuse neljapäeval.

Selle aasta aprillis kinniste uste taga alanud kohtuprotsessil Darja tapmises süüdistatav Toomas end kuriteos süüdi ei tunnistanud. Aleksei tunnistas end süüdi kuriteo varjamises.

Süüdistuse järgi tappis Toomas üle-eelmise aasta 4. detsembri õhtul Narvas Pähklimäe terviseradadel paikneva Äkkeküla spordibaasi territooriumil 14-aastase tüdruku. Darja surnukeha leiti viis päeva hiljem.

Teadaolevalt nähti koolitüdrukut viimati 4. detsembri õhtul, kui ta oli Narvas noorte koosviibimisel ja pidi suunduma Rahu tänavale. Sinna tüdruk aga ei jõudnud. Politsei asus neiu asukohta kindlaks tegema, küsitledes tema lähedasi, Darjat otsisid ka vabatahtlikud.

9. detsembril kella 13 ajal teatati politseile, et Narvas Pähklimäe terviseraja lähistelt leiti tütarlapse surnukeha. Politsei tegi kindlaks, et tegemist on kadunuks jäänud Darjaga.

Tüdruku surnukeha leidmise järel teatas politsei, et esialgsetel andmetel ei viita miski vägivallale. Kriminaalmenetlust alustati vabaduse võtmise paragrahvi alusel, sest esialgu ei olnud teada, mis täpselt juhtus.

Kriminaalmenetluse käigus tuvastati ekspertiisidega, et tüdruku surma põhjuseks oli lämbumine. Kriminaalasja kohtueelset menetlus viis läbi Ida prefektuur Viru ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Istungid kuulutati kinniseks prokuröri taotlusel kõlbluse, perekonna ja eraelu kaitseks ning alaealise kannatanu huvides.