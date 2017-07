Korb: Savisaare võimaliku kandideerimise kohta napib teavet

«Meil pole uut teavet selles osas kas ja kus Savisaar kandideerib,» ütles Korb teisipäeval BNSile. «Teades Savisaart, võib ta enda kandideerimist saladuses hoida kuni viimase hetke, 4. septembrini ja sellega tuleb ka arvestada.»

Korbi sõnul peaks erakond vähemalt üritama Savisaare kandideerimise plaane teada saada. «Ta [Savisaar] kontakteerub teatud inimestega, suhtlus toimub,» lausus Korb, tõdedes, et tema Savisaare suhtlusringkonda ei kuulu.

«Lähiajal arutame [Savisaare kandideerimise] küsimust, et kuidas sellega edasi minna. Kui mitte sellel, siis järgmisel nädalal. Ega me vägisi ei saa panna inimest kandideerima, samas seda teemat unustada ju ka ei saa,» sõnas Korb, märkides, et erakonna nimekiri on endiselt avatud.

«Arvan, et pall on praegu meie käes ja peame konkreetselt selgeks tegema, mis ta mõtles enda kandideerimise soovi all,» lisas Korb.