Ossinovski sõnul viib Eesti alkoholipoliitika ka ELi tasandile

Ossinovski sõnul on eesistumise olulisim teema, mis puudutab ka tervishoidu, andmete vaba liikumine. Ministri sõnul annavad digitaalsed lahendused inimestele paremad võimalused oma tervise eest hoolitsemiseks ja aitavad tervishoiutöötajatel parandada ravi kvaliteeti.

«Igal kodanikul peab olema õigus ja võimalus lubada või piirata oma terviseandmete turvalist jagamist ning peame Euroopa Liidus ühiselt pakkuma selleks piiriüleseid ja mugavaid lahendusi,» rääkis minister Ossinovski.

«Kui kasutame suurel hulgal tekkivaid terviseandmeid targasti, mitte ei kaitse andmeid kasutamise eest, on sellest kasu kõigile,» jätkas ta.

Teise olulise teemana tõstatas Ossinovski alkoholikahjude vähendamise Euroopa Liidus.

«Peame eesistumise ajal oluliseks arutelu alkohoolsete jookide märgistamisest, sest just nagu alkoholireklaam, on ka märgistamine eelkõige piiriülene küsimus, kus rahvatervise kaitsmisel saab edu saavutada üksnes ühiselt tegutsedes.»

Lisaks rõhutas minister, et paljudele toodetele nagu tubakas, ravimid, mänguasjad või kosmeetika juba kehtivad ELi ühisturul ohutusnõuded.

«Miks siis mitte ka alkoholile, millest tingitud kahju ühiskonnale ulatub Euroopa Liidus hinnanguliselt 372 miljardi euroni aastas?»

2016. aasta eurobaromeetri uuringust selgus, et eurooplased peavad tervist ja sotsiaalset kaitset oma riikides oluliseks väljakutseks, jagades pingereas neljandat kohta terrorismiohuga. Neile eelnevad töötus, immigratsioon ja majandusareng.

Nii Euroopa Liidu alkoholipoliitikat kui terviseandmete laialdasema kasutamise võimalusi arutatakse 20. ja 21. juulil Tallinnas Kultuurikatlas toimuval terviseministrite mitteametlikul kohtumisel. E-tervise teemal korraldab Eesti 16.-18. oktoobrini ka kõrgetasemelise rahvusvahelise konverentsi.