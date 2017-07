Filoloog: ministrite kehv keeleoskus on Eesti Vabariigi probleem

Filoloog rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis, et Toomas Tõniste (IRL) sõnavõtu puhul oli selgelt tegemist kellegi teise kirjutatud tekstiga, mille minister oli pähe õppunud ja kohmakalt ette kandnud. Oder selgitas, et ministri enda keeletase ei ole piisav, et sellist teksti spontaanselt ette kanda ja seetõttu tekkis ka hiljem raskusi küsimustele vastamisega.

«Piinlik oli, et see oli nii silmnähtavalt pähe õpitud tekst ja lisaküsimustele vastata ei suudetud, mis näitab seda, et keeletase ei ole piisav kahjuks,» lisas Oder.

Ka Urve Palo ettekanne oli Odra hinnangul kellegi teise kirjutatud ja lihtsalt ministri poolt ette loetud. Palo keeletaset hindab Tuuli Oder algeliseks (A2 tase).

Odra sõnul ministritest kuigi tore mulje ei jäänud. «Kui näiteks mina ei oska saksa keelt ja räägin seda väga kehvasti, siis see on minu probleem, aga kui meie ministrid esinevad niisuguses inglise keeles, siis on see Eesti Vabariigi probleem ja sellega tuleks kiiremas korras midagi ette võtta,» märkis keelespetsialist.

Oder selgitas, et keeleoskused jagunevad laias laastus kaheks: keeleteadmised (grammatika, hääldus, sõnavara jne.) ja keele kasutamine ehk suhtluspädevus. Tihitpeale on võimalik rasketest olukordadest puhtalt suhtluspädevuse abil välja tulla, kuid ainuüksi sellest ei piisa. «Näiteks A2 tasemel kuulamisoskusega ei ole võimalik aru saada C1 tasemel küsimusest ja sellele vastataksegi mööda või ei vastata üldse,» lisas ta.

Lahenduseks pakkus filoloog individuaalseid keelekursusi. Ta soovitab ministritel kontakteeruda keeleõpetajatega, kes annaksid vastava hinnangu nende tasemele ja määraksid ka tegevusplaani, et keel kiiresti selgeks saada.

Euroopa keeleõppe raamdokument jagab keeletasemed kuueks: algtase ehk A1 ja A2 keeletase, suhtlusläve tase ehk B1 tase, edasijõudnute tase ehk B2 tase ning vilunud kõnelejate tase ehk C1 ja C2 tase.

Näiteid ministrite keeleoskusest ja Euroopa Liidus kõne all olevate teemade valdamisest saab vaadata ERRi videolõigust.