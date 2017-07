Diplomaat: keeleoskus pole kõige hullem, aga nende jutul puudus sisu

«Asi ei ole ainult inglise keele oskuses, vaid kogu selles esinemises,» oli endine diplomaat ja poliitik Jaak Jõerüüt Eesti ministrite ülesastumiste suhtes kriitiline. Endine välisminister ja kogenud diplomaat võrdles rahandusminister Toomas Tõniste esinemist seitsmenda klassi koolipoisiga, kes on Anna Haava luuletuse pähe õppinud ja kannab seda klassi ees ette. Ta toonitas korduvalt, et puises inglise keeles suhelnud ministrite puhul polnud keeleoskus kõige suurem probleem. «Aga neil ei olnud ju juttudes mingit sisu,» imestas ta.

Sisutud vastused

Jõerüüdi sõnul saab keeleoskust alati parandada. «Aga kuidas ise täiskasvanud poliitikud oma esinemisoskust parandavad ja mis veel kõige hullem, kust nad võtavad mõistlikke mõtteid, kui neid peas tõesti ei ole?» sõnas Jõerüüt.

Diplomaadi sõnul võiksid avalikku teenistusse minevad inimesed enda jaoks mõned asjad selgeks teha. «Mina olen mina ehk ma ei hakka esinema nagu Lennart Meri või Arnold Rüütel, siis läheb kõik lihtsamaks ja sealt tulebki enesekindlus, kui olla mina ise,» sõnas Jõerüüt. Eesti ministrite teisipäevasest esinemisest jäi aga saadiku sõnul võlts mulje. «Jumal küll, saaks siit ruttu minema. Ei tea, keda ma pean esindama,» iseloomustas ta Eesti ministrite esinemist.

Kogenud diplomaadi sõnul on eri riikide esindajatel erinevad aktsendid ja see jääb alati, nagu ka väiksed grammatikavead. «See on tühi-tähi. Küsimus on selles, milline üldmulje jääb,» lisas ta.

Jõerüüt tõi näiteks Soome tipp-poliitiku Olli Rehni, kes on olnud mitmetel kõrgetel ametikohtadel ka Euroopa Liidus. «Tema (inglise keele – toim) hääldus oli eht soomelik, ka välisminister Paavo Väyrynen oli üsna paras poiss selle kohapealt, aga kui sa räägid asja ja su jutus on sisu, siis sa räägid ise. Tõniste tegi selle vea, et oli luuletuse pähe õppinud ja luges selle õpetajale ette,» sõnas saadik. Ta lisas, et seda reetsid nii žestid kui ka kehakeel.

Välditav olukord

Kõige enam tekitab saadiku sõnul küsimusi asjaolu, et Eesti eesistumine oli kõigile ammu teada ning see ei tulnud kellelegi üllatusena. «Mida te, sõbrad, teete, kui võtate ministriposti vastu ja teate, et selline asi läheb lahti!» kommenteeris saadik.

Jõerüüdi sõnul ei oska ta hinnata, millise mulje Eesti ministrid Brüsselis jätavad, sest tal puudub euroliidu pealinnas töötamise kogemus. Ta lisas, et kindlasti ei maksa teisipäeval Brüsselis toimunut pidada maailma kõige suuremaks hädaks, sest rahvusvahelisel areenil kohtab igasuguseid keeli.

«Ei olnud nii, et Eestis oli tsunami ja kogu maailma reporterid tormavad siia. Eesistumine oli aastaid teada, palun valmistuge!» rõhutas ta. Ta võrdles eesistumist olümpiamängudega. «Kui ma lähen olümpiamängudele ja jooksen 100 meetrit 14 (sekundit – toim), siis see ei kõlba,» lisas ta.

Olukord pole marumust

Jõerüüdi sõnul on Eestis täielikult kadunud teadmine, et meil leidub neid inimesi, kellel on olemas vastav kogemus. «Otsige need üles, kelle käest küsida,» soovitas ta. Samas tõdes Jõerüüt, et iseküsimus on, kui paljudel ministritel on head nõunikud ja kui palju nad nende käest nõu küsivad. «Jääb mulje, et ei küsita kellegi käest, sest oma tarkus on nii suur. Või kui küsitakse, siis ei kuulata seda nõu,» sõnas ta. «Aga kui lühidalt seda kokku võtta, mida eile näidati, siis - täielikud algajad,» oli ta väga kriitiline.

Jõerüüt rõhutas, et tegelikult ei ole «pilt marumust» ja on ka ministreid, keda võib eeskujuks tuua. «(Peaminister –toim) Jüri Ratas on hea näide, tema on enesekindluse omandanud,» tõi ta näite. «Kindla peale» räägivad inglise keelt ka (välisminister – toim) Sven Mikser, (haridusminister – toim) Mailis Reps, (majandusminister – toim) Kadri Simson. Ta kiitis ka siseminister Andres Anvelti esinemist Tallinnas toimunud ürituse ajal. Saadik tunnusta ka BNSi ajakirjanikku, kes justiitsministrite kohtumise järgsel pressikohtumisel esitas küsimuse eesti keeles. «See oli ilus. Tänu sellele saab kuulda keele enda kõla,» sõnas Jõerüüt.

ETV uudistesaade «Aktuaalne Kaamera» pani eile kokku ülevaate ettevõtlusminister Urve Palo, rahandusminister Toomas Tõniste, keskkonnaminister Siim Kiisleri puises inglise keeles esinemisest.