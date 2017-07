Šaakali küttimise aega pikendatakse

Šaakali olemasolu Eestis leidis kinnitust neli aastat tagasi ja pärast seda on see hundist väiksem ja rebasest suurem koerlane siin jõudsalt kanda kinnitanud, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Lambakasvatajad on šaakalitega hädas - mullu langes nende saagiks 108 lammast.

«Jahimeestele on loomakasvatajate poolt esitatud ühiskondlik tellimus šaakali küttimiseks ja selleks, et seda tellimust täita, on vaja vähe paremaid tingimusi. Senine jahiaeg on natuke liiga lühike,» selgitas jahimeeste seltsi juht Tõnis Korts.Kuna lambakasvatajad on hädas aasta-aastalt kasvavate šaakalite tekitatud kahjudega, siis on keskkonnaministeeriumis valmimas jahieeskirja muudatus, mis pikendab šaakali küttimise hooaega.