Fotod: kohus saatis 14-aastase Darja tapnud noormehe tosinaks aastaks vangi

Viru maakohtu Narva kohtumajas kuulutati täna kohtuotsus, millega tunnistati Semykin süüdi Darja tapmises Narvas Pähklimäe terviseradadel 2015. aasta detsembri alguses. 20-aastane Aleksei Botštarjov tunnistati süüdi tapmise varjamises.

Semykinile, kes end ise süüdi ei tunnistanud, mõistis kohus tapmise eest 12-aastase vangistuse. Kohus põhjendas, et võttis karistuse mõistmisel arvesse süüdistatava ja kannatanu isikut ning tapmise toimepanemise asjaolusid, mõistes peaaegu maksimumkaristuse.

Liitkaristuseks mõistis kohus varem kohtulikult karistatud Semykinile 14 aastat ja 9 kuud vangistust, millest arvati maha osaliselt ärakantud karistus. Seega mõistis kohus lõplikuks karistuseks 13 aastat, viis kuud ja 24 päeva vangistust, mida ta hakkab kandma alates tänasest.

Ennast süüdi tunnistanud Botštarjovile mõistis kohus karistuseks kaheaastase tingimisi vangistuse.

Tänasel istungil viibinud Darja ema Kristina Artamonova peab noormeeste karistust liialt leebeks. Kohus pidanuks tema arvates Semykinile määrama viieteistaastase vangistuse ehk maksimumkaristuse. Naine isiklikult aga oleks noormehe eluks ajaks vangi saatnud.

Samuti ei ole ta rahul, et tapmist varjanud Botštarjov sai vaid tingimisi karistada. «Ta oleks pidanud reaalselt vangi minema,» ütles naine venekeelsele Postimehele.

Pildil Darja ema. Foto: Ilja Smornov

Viru ringkonnaprokurör Günter Koovit taotles möödunud nädalal Semykinile tapmise eest 13 aasta pikkust vanglakaristust ja Botštarjovile kaheaastast reaalset vangistust, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Prokuratuur otsusega rahul

Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Anneli Pärt ütles aga täna värsket otsust kommenteerides, et on kohtuotsusega rahul, kuid peab veel kohtu põhjendustega tutvuma.

Kohus rahuldas osaliselt ka kannatanu tsiviilhagi ja mõistis Semykinilt välja üle nelja tuhande euro varalise kahju hüvituseks ning üle 5000 euro kannatanu õigusabikulude katteks.

Kriminaalasja arutati Narva kohtumajas kinnisel istungil, avalikkuse juurdepääsu piirati eraelu kaitseks ning alaealise ja kannatanu huvides. Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Surnukeha leiti viis päeva hiljem

Süüdistuse järgi tappis Semykin üle-eelmise aasta 4. detsembri õhtul Narvas Pähklimäe terviseradadel paikneva Äkkeküla spordibaasi territooriumil 14-aastase tüdruku. Darja surnukeha leiti viis päeva hiljem.

Teadaolevalt nähti koolitüdrukut viimati 4. detsembri õhtul, kui ta oli Narvas noorte koosviibimisel ja pidi suunduma Rahu tänavale. Sinna tüdruk aga ei jõudnud. Politsei asus neiu asukohta kindlaks tegema, küsitledes tema lähedasi, Darjat otsisid ka vabatahtlikud.

9. detsembril kella 13 ajal teatati politseile, et Narvas Pähklimäe terviseraja lähistelt leiti tütarlapse surnukeha. Politsei tegi kindlaks, et tegemist on kadunuks jäänud Darjaga.

Tüdruku surnukeha leidmise järel teatas politsei, et esialgsetel andmetel ei viita miski vägivallale. Kriminaalmenetlust alustati vabaduse võtmise paragrahvi alusel, sest esialgu ei olnud teada, mis täpselt juhtus. Kriminaalmenetluse käigus tuvastati ekspertiisidega, et tüdruku surma põhjuseks oli lämbumine.

Postimees on varem kirjutanud, et uurimisalused ise väitsid esimestel ülekuulamistel kangekaelselt, et pole midagi teinud. Nad küll möönsid, et veetsid tol õhtul Darjaga koos aega, kuid väitsid, et neist jäi neiu maha täiesti elu ja tervise juures.

Nende mõnevõrra enesekindel käitumine ülekuulamistel polnud suur üllatus, sest mõlemad olid varasemast politseile tuttavad ja teadsid, kuidas ülekuulamisel käituda. Järgnesid üha uued ja uued vestlused asjaosalistega, nende kehakeele lugemine ja muu uurijate igapäevatööga kaasnev. Killuke kogunes siit ja killuke sealt, kuni eelmise aasta mai lõpuks arvasid uurijad asja lõpuks lahendanud olevat. Lõpuks ometi olid nad saanud oma tööversiooni toetavad ütlused.

Prokuratuur ei ole avaldanud põhjust, miks Darja tapeti, kuid väidetavalt oli tapmine pigem spontaanne tegu. See tähendab, et noorukid ei kavandanud oma tuttava neiu lämmatamist ette.

Kriminaalasja kohtueelset menetlus viis läbi Ida prefektuur Viru ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.