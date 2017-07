Weekendil valvavad korda nii Eesti kui ka välismaa politseijõud

Pärnu politseijaoskonna juhi Andres Sinimere sõnul on festivalil turvalisuse tagamisega hõivatud Lääne prefektuuri patrullpolitseinikud, kriminaalpolitseinikud, menetlejad, kiirreageerijad ja vabatahtlikud ning ka politseinikud mujalt prefektuuridest. Samuti tulevad appi Läti, Leedu ja Soome kolleegid, selgitab Sinimeri. Koostööpartneriteks on veel päästeamet, kiirabi ja häirekeskus.

Lisaks teevad politseinikud pidevat koostööd Weekend Festivalil turvalisuse eest vastutava turvafirmaga Meeskond OÜ, kelle ülesandeks on tagada kord festivali territooriumil ning teha läbiotsimisi sissepääsude juures.

Peale inimjõudude on plaanis kasutada rohkem politseikoeri kui eelmistel aastatel. Koerte ülesanne on avalikku korda hoida, narkootilisi aineid tuvastada ning ka vajadusel jälgi ajada.

«Varasemate aastate kogemus näitab, et kõige rohkem tekitavad segadust ümberkorraldused liikluses. Samuti on varasematel aastatel probleeme olnud inimestega, kes linnas mitte ettenähtud kohtades telkida soovivad,» rääkis Sinimeri.

«Telkla kord on rangem. See ei ole joomalaager, vaid koht puhkamiseks ja ööbimiseks,» selgitas Turvameeskond OÜ juhatuse liige Eigo Sõster.

Selle aasta festivalil on plaanis rohkem tähelepanu pöörata narkootikumide tuvastamisele.

«Kõik õigusrikkumistega silma jäänud inimesed kaotavad tõenäoliselt võimaluse festivalist osa saada,» lisas Sinimeri.

Sõster märkis, et tänavu on festivali ettevalmistusperiood pea nädala võrra pikem, et vältida viimase hetke viperusi. Festivalil on ka videovalve.

«Euroopas toimuvat jälgime murega. Koostöös politseiga analüüsime infot ja riske. Politsei annab ka ohuhinnangu,» kinnitas turvameeskonna juht.

Sissepääsude juures toimub põhjalik läbiotsimine ja keelatud esemed konfiskeeritakse, ilma loata droonide lennutamine on keelatud, samuti pole lubatud narkootiliste ainete tarbimine ja alaealistele alkohol.

Sinimeri paneb pidulistele hingele, et nad valvaksid hoolsalt oma vara ja võtaks kaasa võimalikult vähe väärtesemeid. Samuti rõhutab Sinimeri, et inimesed võtaks arvesse liiklusmuudatusi ning võimalusel jätaks autod koju.

Samuti võib festivalil olla häiritud telefonilevi ning kaaslastega tuleks kokku leppida võimalikud kohtumispaigad, et üksteist üles leida.

Weekend Festival toimub 3. – 5. august Pärnu rannas. Eelmisel aastal osales üritusel üle 30 000 külalise.