Video pöörasest kihutamisest: rooli purjuspäi istunud mees põhjustas Narvas avarii

Tagaajamine kulges mööda kitsaid kõrvalteid, Tallinna-Narva maanteel ja ka Narva linnas. Tagaajamise käigus küündis BMW kiirus 180 kilomeetrini tunnis ja seda ka linna sisse sõites.

«See on vaid puhas õnnelik juhus, et mitmeid kilomeetreid kestnud kihutamise käigus keegi viga ei saanud. Seda enam, et vaatamata õhtusele ajale veel paljud tänavatel ringi liikusid,» tõdes Narva politseijaoskonna patrullitalituse juht Aleksandr Urb.

Elektrijaama teel kaotas mees sõiduki üle kontrolli ja sõitis otsa vastutulevale veokile. Inimesed liiklusõnnetuses kannatada ei saanud. «Õnneks peatas vastutustundetu mehe veoauto, mitte süütud kaasliiklejad. Vastasel korral ei räägiks me praegu ohtlikust kihutajast, vaid järjekordsest surmakutsarist, kelle hulljulgus traagilisi tagajärgi endaga tõi,» sõnas Urb. Pärast kokkupõrget pidasid politseinikud juhi kinni. Mehel tuvastati kriminaalne joove.

Kahtlase sõidustiiliga BMWst teatas häirekeskusele tähelepanelik kodanik, kellest juht oli mööda kihutanud. Samuti teatas ta, et autoaknast loobiti välja pudeleid. Teatele reageeris politseipatrull, kellele kihutav sõidukijuht Tallinna-Narva maanteel vastu tuli.

Tingimisi vangistus ja load käest

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sofja Hristoforova sõnul on joobes juht ohtlik mitte ainult endale kuid ka teiste liiklejatele. «On oluline tagada, et inimene ei satuks enam sõiduki rooli, sel põhjusel taotlesin kohtus juhtimisõiguse äravõtmist kaheks aastaks,» ütles Hristoforova.

Viru maakohus mõistis roolis olnud mehe üleeile kokkuleppemenetluses süüdi mootorsõiduki juhtimises joobeseisundis ja mõistis talle 1,5 aasta pikkuse vangistuse, mida ei pöörata täitmisele tingimusel, et mees ei pane kolmeaastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Lisakaristusena võeti temalt mootorsõiduki juhtimisõigus kaheks aastaks. Kohtuotsus jõustub 15 päeva pärast.

Käesoleval aastal on joobes juhtide osalusel toimunud 242 liiklusõnnetust, milles on kannatada saanud 87 ja hukkunud viis inimest.