Haapsalu raudteemuuseum on hädas lõhkujatega

«Mida rohkem üritusi ja külastajaid, seda rohkem on muresid. Suur tähelepanu toob mured välja,» ütles Läänemaa muuseumijuht Anton Pärn.

Raudteemuuseumile kuuluva veeremi lõhkumine on sihtasutusele juba ammu peavalu valmistanud. Enamasti pole tegemist mitte suure rüüstamise, vaid pigem väiksemate pahategude ja klaaside puruksviskamisega. «Aga ühekordsed 90-eurosed remondiarved kasvatavad lõpuks mitu nulli taha,» ütles Pärn.

Lõhkujate takistamiseks ehitatakse raudteejaama ees olevale veeremipargile aed ümber. Anton Pärna sõnul on aia projekt valmis ja selle püstitamise aeg oleneb sellest, millal kultuuriministeeriumilt raha saadakse.

Püstitatav aed on moodulvõrkaed. Pärna sõnul poleks kunstipärasemat aeda ehitada õige, sest kaitsealuste objektide puhul eeldatakse, et uus ja vana selgelt eristuksid. Samuti on aeda vaja aeg-ajalt muuseumieksponaatide lisandumisel avada ning ka teisaldada kui näiteks raudteejaamas on taas filmivõtted.

«Aed ei tähenda mitte seda, et me piiraks inimeste pääsu veeremipargi juurde, vaid tahame teha alasse kaldteega eraldi sissepääsu ning siduda veeremiekspositsioon tugevamini keisripaviljonis oleva ekspositsiooniga,» selgitas ta.

Edaspidi pääseb vedurite-vagunite juurde vaid muuseumipiletiga. Muuseum tahab parandada ka valgustust nii veeremi ümber kui ka raudteejaamas.