Ansambel Avenue direktor langes Narvas peksu ja röövi ohvriks

Kallaletung leidis aset ööl vastu laupäeva, 8. juulit. Reede õhtul esines bänd Narva kindluses toimunud motofestivalil ning kui Malõškin oli pärast kontserti koju minemas, tungisid kaks seni tuvastamata isikut talle Viru tänaval kallale, vahendas Rus.Postimees.

Juba esimene löök pähe muutis 50-aastase mehe oimetuks. Kurjategijad võtsid peksmise käigus temalt rahakoti ära. Praegu ei ole kannatanu elu ohus.

Politsei andmetel rööviti Malõškinilt rahakott koos dokumentidega, tekitades 1253 euro ulatuses materiaalset kahju.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova ütles mõni päev hiljem, et selles kriminaalasjas seni kahtlusaluseid pole.

Malõškin on ise veendunud, et mitte keegi ei teadnud tal kaasas olnud rahasummast ning ei püüdnud teda pärast kontserti jälitada. «See on välistatud,» kinnitas ta Rus.Postimehele.

Malõškini sõnul löödi teda mingi nüri esemega selja tagant. Kui ta tuli teadvusele, polnud enam ei ründajaid ega raha. Kiirabi ei hakanud ta kutsuma, sest suutis ise koju minna.

Praegu on Malõškini enesetunne tema enda sõnul normaalne. Kallaletungist jäid tema kehale muhud ja verevalumid.

Grigori Malõškin on Kirde-Eestis tuntud muusika- ja teatriürituste ning festivalide korraldaja, samuti töötab ta Narva kultuurikeskuse Geneva kunstilise juhina ning on ansambli Avenue direktor.

Kuigi mees teenis 80ndatel aega dessantvägedes, on ta igapäevaelus patsifist ning vägivald ei ole talle vastuvõetav.