Eestlased satuvad välismaal üha rohkem liiklusõnnetustesse

Tänavu on ettevõttes registreeritud 1211 võõrsil toimunud sõidukikahju, mis moodustab 14 protsenti kõikidest kasko- ja liikluskindlustuse kahjudest.

If Kindlustuse kahjukäsitlusosakonna juhi Taavi Kiibuse sõnul on selle aasta soe talv kahandanud ilmastikust tingitud sõiduki- ja varakahjude arvu, kuid esimene poolaasta tõi kaasa mitmeid raskete tagajärgedega liiklusõnnetusi, kus hüvitiste summa ulatub kokku poole miljoni euroni.

«Sel aastal on If välismaal toimunud õnnetusi hüvitanud kokku 3,5 miljoni euro ulatuses. Kutsume praegusel reisimiste hooajal eriti autoga välismaal ettevaatlikumalt liiklema, sest teeolud ja sõidukultuur on võõrad. Samuti võib õnnetuse korral keelebarjääri tõttu ebameeldivasse olukorda sattuda,» sõnas Kiibus.

Käesoleva aasta esimese kuue kuuga hüvitas If Kindlustus oma klientidele 7,6 miljoni euro eest kasko- ja 4,9 miljoni euro eest liikluskindlustuse kahjusid. Esimesel poolaastal maksis ettevõte kahjuhüvitist kokku 13 900 korral summas 18,5 miljonit eurot. Varakahjusid hüvitas kindlustusfirma 5,3 miljoni euro ulatuses, reisikahjude hüvitised moodustasid 426 000 eurot ja õnnetusjuhtumi kahjude väljamaksed 206 000 eurot.

Enim vajati abi Harjumaal (6553 korral), Tartumaal (1494 korral) ja Ida-Virumaal (776 korral) ning kõige harvem Hiiumaal (48 korral). Välismaal toimunud kahjusid hüvitas If Kindlustus 1832 korral.

2017. aasta esimese kuue kuu suurimad väljamaksed:

Liikluskindlustus: 360 264 € - liiklusõnnetus Soomes, kus juhtimisõiguseta juht põhjustas kannatanule tõsiseid tervisekahjustusi

Õnnetusjuhtum: 20 000 € – raskete tagajärgedega tööõnnetus

Kaskokindlustus: 108 020 € – veoki põleng Rootsis

Ettevõtete varakindlustus: 272 550 € – tulekahju, milles hävis ettevõtte hoone ja vara

Kodukindlustus: 175 111 € – Lääne-Eestis hävis põlengus elamu

Reisikindlustus: 64 485 € – jalgrattaga juhtunud õnnetus Tais

Koera ja kassi kindlustus: 2 064 € – jahikoera hukkumine õnnetuse tagajärjel