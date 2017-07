Savisaare Facebooki konto kaaperdanud Abdelrahman Ali nõuab 800 dollarit

Savisaare abi Andres-Marius Rosenblatt rääkis Postimehele, et konto kaaperdas Abdelrahman Ali nimeline mees. Seda tõestab pilt, mis avaneb, kui Edgar Savisaare kontole sisse logida:

Selline pilt avaneb Edgar Savisaare Facebooki-kontole sisse logides. / Andres-Marius Rosenblatt

Rosenblatt otsustas ise mehele kirjutada. «Ta vastas, et soovib 800 dollarit ja siis on võimalik konto tagasi saada. Muidugi ei oska ma öelda, kas see on päriskonto või on omakorda tegemist libakontoga,» ütles Savisaare abi.

Rosenblati sõnul pidavat Savisaarel olema kahju, et sotsiaalmeedia kontole kogunenud pildid ja postitused kaduma on läinud.

Nõutud raha Savisaar Rosenblati sõnul kindlasti ei maksa. «Ei-ei, milleks pättidega koostööd teha,» ütles ta. Enne uue konto tegemist plaanitakse veel it-spetsialistidega aru pidada, kas kontot oleks siiski võimalik kuidagi tagasi saada. Kui vastus on eitav, tehakse Savisaarele peagi ilmselt uus konto.

Kuid Rosenblati sõnul polevat Savisaar ainus keskerakondlane, keda selline ebaõnn on tabanud. «Ma kuulsin hommikul, et ka Tondiraba jäähalli juhataja Jelena Glebova konto oli hiljuti üle võetud ja tal tuli uus konto teha,» sõnas ta.