Ilves: valitseva kolkamentaliteedi vastu aitab välismaal õppimine

«Praegu on kõigest kaks protsenti kõigist eurooplastest õppinud välismaal. Ma sooviksin selle tõusmist 45 protsendi peale,» rääkis Ilves usutluses väljaandele Thought Economics.

«Provintslikkus, mis valitseb nii paljudes maades, väheneks tuntavalt, kui peetakse normaalseks, et õpid vähemalt aasta keskkooli või ülikooli ajast välismaal,» rääkis Ilves, kui temalt küsiti, mida ta soovitakse noorele põlvkonnale.

«Oleks tore, kui inimesed mõistaksid Euroopat tervikuna ja teaksid, et nad saavad olla kes iganes või kus iganes nad soovivad, kui nad pisut pingutaksid keele õppimisel,» ütles Ilves.

«Ma julgustaksin kõiki noori inimesi astuma esimene samm ja minema kusagile mujale õppima. Kusagile kaugele. Tavaliselt annab see kaks tulemust. Esiteks hakkad oma maad rohkem hindama ja teiseks mõistad, et inimesed on erinevad ja see on okei,» rääkis president Ilves.

Väljaanne Thought Economics, mis Ilvese intervjuu neljapäeval avaldas, kajastab poliitika, majanduse, äri, kultuuri ja kunstide, tervishoiu, teaduse ja ühiskonna teemasid, seda peamiselt maailma oma ala juhtivaid tegijaid intervjueerides.