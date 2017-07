Politsei tabas Tallinnas meest noaga raskelt haavanud neiu Narvas

Kohus võttis neljapäeval naise prokuratuuri taotlusel vahi alla, ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Seiko Kuik.

Pussitamine leidis aset 16. juuni õhtul kella 23.10 paiku Tallinnas Narva maanteel lauluväljaku lähedal. Noormees sai üliraske tervisekahjustuse. Kuik ütles, et noormees on jätkuvalt arstide hoole all.

Juhtum pälvis juuni keskel sotsiaalmeedias suurt tähelepanu. Kuik juhtis tähelepanu sellele, et sotsiaalmeedias kuriteos süüdistatud naine ei ole juhtunuga seotud.