Galerii: rahanappus ärgitas voolikumehi tegema

«Asi jäi raha taha, sest kui oleks 60 000 eurot, siis võiks osta uued harjutusnukud,» rääkis päästeameti päästetöö osakonna valmisoleku talituse ekspert Ivar Frantsuzov, kes on vanadest tuletõrjevoolikutest valmis saanud esimesed harjutusnukud. Päästetööde harjutamiseks hädavajalike kujude hinnad jäävad 700 ja 1300 euro vahele, kuid ühe voolikust tehtud kuju omahind tuleb umbes 30 eurot. Sellised nukud peaksid olema igas komandos ehk vaja läheb neid 60 eksemplari.

Frantsuzovi sõnul kasutavad päästjad harjutusnukke umbes kuuel nädalal aastas. «Kui võrrelda harjutusnuku kasutamisintensiivsust ja selle hinda, siis see on sama hea, kui osta endale kallis auto ja sõita sellega ainult pühapäeviti,» rääkis päästja. «Mõni võib seda endale lubada, aga meie veel mitte,» lisas ta.

Uued harjutusnukud tehakse vanadest voolikutest, selga saavad need päästjate vanad roobad. / Liis Treimann

Omalooming on töökindlam

Kuigi valmisnukud näevad üsnagi inimlikud välja, kipuvad nende alumiiniumühendustega liigesed purunema, kui neid on vaja näiteks kolme-nelja meetri kõrguselt alla visata. «Me ühte jalga alles parandasime, sest kui seda hakati tagasi viima, siis sikutati korra jalast ja oligi katki, aga lisajäseme ostmine on päris kallis,» rääkis Frantsuzov. Ta on veendunud, et nende kätetöö peab karmidele tingimustele paremini vastu. «Ma ei ole veel näinud, et ühekordset voolikut suudetakse puruks tõmmata, neid on vaja lõigata,» selgitas ta.

Harjutusnuku prototüüp on valmis, kahe nuku käed vajavad täiustamist, sest praegu on need veel liiga kerged. / Liis Treimann

Praeguseks on üks prototüüp valmis ning kahe käed vajavad veel sidumist, sest töö käigus tuli üks hea idee, kuidas teha käed sama raskeks kui inimese omad. «Käed on tehtud torudest ja need täidame betooniga,» tutvustas Frantzusov viimast uuendust. Tänu lisaraskusele vajuvad voolikumehe käed üles tõstes alla, just nii nagu juhtub teadvusetu inimesega.

Halastati päästjatele

Lisaraskust on kavas kasutada vaid kätes, sest nukud on plaanis teha 45–55-kilosed. «Kui sul on varustus seljas, siis ta on piisavalt ebamugav, et selga teda ei võta,» selgitas Frantsuzov. Päästja sõnul saab nukke teha sama raskeid kui keskmine Eesti mees (80 kilo), aga neil on soov teha selline nukk, millega saab harjutust mitu korda läbi teha. «Kui pead 80-kilose nuku välja tooma, siis järgmist harjutust sa enam ei tee, ja kui tuletõrjevõistlustel oled sellega 800 meetrit ära kõndinud, siis järgmine ala on juba väga raske,» selgitas ta.

Esmalt kuumutatakse

Esimesed tuleristsed saavad voolikumehed juba augustis, kui päästjad hakkavad harjutama termokaamera kasutamist. «Me paneme ta riidekuivatuskappi, kus ta omandab kõrgema temperatuuri kui komandoruum ja see (temperatuur – toim) peaks olema üldisest tasemest eraldatav 35–45 minutit,» selgitas Frantsuzov. Ta selgitas, et iga päästja peab kolme aasta tagant läbima mitmepäevase suitsusukeldumise kursuse ja selle üks osa on merekonteineritest kokkupandud ruumis kannatanute otsimine. Selleks ajaks on plaanis esimesed kümme nukku valmis saada.