Õiguskantsler soovitas maanteeametil e-teenindust täiendada

Õiguskantsler kirjutas reedel, et maanteeameti AM-kategooria mootorsõiduki juhilubade ja juhendaja tunnistuse taotlemise reeglid ei ole üheselt ja lihtsalt mõistetavad.

Õiguskantsleri poole pöördus A-kategooria juhiloaga inimene, kes soovis maanteeameti e-teeninduses vormistada AM-kategooria mootorsõiduki juhi juhendaja tunnistust, mis paraku aga ei õnnestunud.

Ameti klienditoe sõnul ei saa avaldajale juhendaja tunnistust vormistada, kuna ta ei ole eelnevalt olnud AM-kategooria juhiloa omanik vähemalt viis aastat. Avalduse teinud isik on sündinud enne 1993. aastat ning tal on A-kategooria juhiluba.

Liiklusseaduse sätteid saab kooskõlaliselt tõlgendada nii, et AM-kategooria mootorsõiduki juhi juhendaja, kes on sündinud enne 1993. aastat ja kel on muu sõiduki juhtimisõigus, ei pea omama vähemalt viis aastat AM-kategooria mootorsõiduki juhiluba, selgitas õiguskantsler.

Kuna avaldajal oli seaduse jõustumise hetkel olemas A-kategooria juhiluba, on tal ka mopeedi juhtimisõigus sõltumata sellest, kas ta on sündinud enne või pärast 1993. aasta 1. jaanuari. Seetõttu palus õiguskantsler muuta maanteeameti veebilehel olevad juhised ning e-teeninduse niisuguseks, et selle kaudu oleks võimalik taotleda ka juhendaja tunnistust.