Autovaraste lemmikmark on jätkuvalt Volkswagen

Tänavu jaanuarist juunini registreeris politsei 161 sõidukivargust. Mullu samal perioodil oli ärandamisi 245 ehk langus on olnud ligi 35 protsenti, ütles PPA pressiesindaja Maria Gonjak BNSile.

Automarkidest on esikohal jätkuvalt Volkswagen 22 ärandatud sõidukiga, järgnevad Ford 12, Audi 11, Mazda samuti 11 ja BMW 10 varaste saagiks langenud autoga. «Enamasti on niinimetatud topis figureerinud ka Opel, kuid sel korral on Opel pingereas alles kaheksandal kohal,» lisas Gonjak.

Ka mulluse statistika järgi oli ärandajate lemmikmark Volkswagen 34 ärandatud sõidukiga, järgnesid BMW, Audi, Ford, Opel ning Mercedes vastavalt 31, 21, 16, 13 ja 12 sõidukiga. Varaste saagiks langes mullu ka kaheksa Toyotat, seitse Nissanit, kuus, Mazdat, Citroëni ja VAZ-i ning viis Volvot ja Hondat.

Kui 2015. aastal langes varaste saagiks 390 sõidukit, siis mullu 299 ehk 23 protsenti vähem. Põhja prefektuuri teeninduspiirkonnas varastati mullu 118, Lõuna prefektuuri piirkonnas 75, Ida prefektuuri töömailt 73 ning Lääne-Eestist 33 sõidukit.