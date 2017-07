VIDEO: Kakumäel näidati lendavat purjekat

Kõnealusele NACRA 20-le annab lennuvõime neli vee alla ulatuvat «jalga», mille otsas on tiib. Kui tuult jätkub, tõuseb purjekas meetri-pooleteise kõrgusele vee kohale hõljuma (foil) - sisuliselt sama moodi nagu lennuk õhku. Selliste purjekate levikule on mõistagi kaasa aidanud kergete materjalide levik ja nii koosneb kõnealune 20-jalane alus süsinikfiibrist torudest, paarist trossist ja presendist, millele «lennuhuvilised» oma tuharaid võivad toetada.

Kopli lahel NACRAga kiiremaid ringe tehes meenutas tunne pigem paraplaani või langevarjuga sõitmist – täielikku vaikust häiris vaid pisike tuulekohin ja sõit oli sama sujuv kui õhkvedrustusega Citroën C6 tagaistmel. Kohati tekitas lainete kohal liuglemine isegi kognitiivse dissonantsi – pilt ehk vaade Kopli lahele oli nagu õige, ent tunne oli vale, sest puudus laevasõiduga kaasnev lainetel loksumine.

Vee kohal hõljumise kõrval oli maaroti jaoks üllatav ka see, kui kiiresti purjekas suunamuutustele reageeris. Aga kui olla komposiitmaterjalidest tehtud ja veespordi mõistes F1 taset nuusutaval alusel, mille hind on 45 000 eurot ja sponsoriteks Mercedes-Benz ja AMG, siis teisiti vist polegi võimalik…

Ahjaa, see kõik on ka põhjus, miks isegi Soomes on selliseid purjekaid vaid üks.