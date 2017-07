Bussifirma on mures üksi reisivate laste pärast

Ettevõttes tekkis diskussioon seoses Lätis 1. juulil kadunuks jäänud ja metsas hukkunud viieaastase poisiga. Bussifirma kinnitusel on sadu juhtumeid, kus väikesed lapsed reisivad üksi. Lapsed võivad olla hooletud, pika bussireisi peale magama jääda ja ehmatusega väljuda vales peatuses või hoopis vale bussi peale minna.

Seadus on ette näinud, et eelkooliealine laps saab ja võib bussis tasuta sõita. Tartu bussikeskusel sellega probleemi ei ole, küll aga sellega, kui lapsevanemad panevad lapse üksi bussi peale.

Näiteks oli sellel nädalal juhtum, kus bussi peale pandi kaks eelkooliealist last. Ema pani lapsed istuma ja läks ise bussist välja. Juht arvas, et ju ema läheb võtab kotid ja tuleb siis bussi ja ostab omale ka pileti, kuid ema ei tulnudki peale.

Põltsamaal läksid kaks väikest mudilast bussi pealt maha. Bussijuht kahjuks ei saanud kontrollida, kas nad läksid ikka õiges peatuses, sest ta ei teadnud, kus lapsed peaksid maha minema ja kedagi bussipeatuses vastas ka ei olnud.

«Tõenäoliselt lapsed läksid õiges peatuses maha, aga lapsed ikka eksivad ja kui nad oleks vales kohas maha läinud ja läbi metsa koduteed otsinud, oleks võinud oodata neid sama saatus nagu väikest Läti poissi,» märkis bussifirma.

«Muidugi on meil ka lapsevanemaid, kes oma lapsed bussi panevad ja ütlevad juhile, et palun vaadake, et nad ikka õiges peatuses väljuvad, mitte varem või hiljem. Kuna enamus bussijuhid on isad ja vanaisad, siis on täiesti mõistetav, miks nad muretsevad ja ei taha enda peale sellist vastutust võtta. Meie ei saa nõuda, et eelkooliealise lapsega reisiks kaasas täiskasvanu või vähemalt üle 14-aastane laps,» märkis Tartu bussikeskus.