Video: Merkel õigustas Saksa mahajäämust digivaldkonnas Eesti väiksusega

Merkel ei nõustunud saatejuhi küsimusele vastates väitega, et Saksamaa ei ole digitaliseerimise valdkonnas midagi ära teinud.

«Me näeme, et mõned teised on selles valdkonnas meist kiiremad olnud. Meil on veel palju ära teha. Eesti on palju väiksem riik ja seal on võimalik teha digivaldkonnas palju kiiremaid muudusi, kui föderaalses riigis Saksamaal,» ütles Merkel.

Saksa kantsler märkis, et koalitsioon on Saksamaa digitaliseerimiseks palju ära teinud. Ta tõi näiteks, et Saksamaa infrastruktuuriminister Alexander Dobrindt on algatanud projekti, mille käigus investeeritakse lairibaühenduste väljaehitamiseks miljardeid eurosid.

Merkeli hinnangul liigub Saksamaa digitaliseerimise valdkonnas õigel teel. Ta märkis, et ettevalmistamisel on kodanikuportaali käivitamine ning vastu on võetud internetile juurdepääsu parandamise seadus.

Digitaliseerimist ja Eestit puudutav osa algab videos 11. minutil.