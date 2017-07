Juuli lõpu soojalaine võib edasi lükkuda

«See nädal on suhteliselt jahe, ja nii nagu meil viimasel ajal kombeks, siis pühapäeval on jälle kõige soojem,» rääkis ilmateenistuse sünoptik Helve Meitern. Pühapäeval on nädalaprognoosi järgi 19–23 kraadi sooja, hoovihma võimalus on ligikaudu 30 protsenti.

Meiterni sõnul näitavad ilmamudelid, et tuleval nädal võib tulla 25 soojakraadi. «Isegi 27 kraadi on mudelid näidanud,» märkis ta ja lisas, et samas prognoositakse ka hoovihma.

Paraku võib sünoptiku sõnul taaskord juhtuda, et prognoositud kuumalaine lükkub nädala võrra edasi, nagu see on juba kord juhtunud, kuna ennustus toetub vaid ilmamudelitele. Tänavune juulikuu ilm on olnud heitlik.

Ilmateenistuse prognoos näitab, et augustikuu tuleb õhutemperatuuri poolest normist kõrgem (norm 15,4 kuni 17,5 kraadi sooja). Sademeid on normi piires: 68 kuni 103 millimeetrit.

Läänemere regiooni suvede kirjelduses on valdavaks arvamuseks, et suved muutuvad jahedamaks ja sajusemaks. «Viimastel aastatel on tõesti juunikuu kui suve esimene kuu jahe olnud. Kokkuvõttes oli suvi aastal 2015 ja 2016 ka tavapärasest sagedasemate sadudega, aga keskmisest soojem,» rääkis Ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak juuli algul.

Keskmisest märksa soojemad olid suved aastail 2010 ja 2011. «Kuid kaugele ulatuvaid järeldusi ei saa teha viimase paari-kolme ja ka mitte kümne aasta põhjal. Vaadelda tuleks vähemalt 30 aastat, veel parem, viimast 50-100 aastat,» selgitas sünoptik.

«Eelnevast järeldusi tehes on järgnevatel aastatel väga erinevat tüüpi suved võimalikud ja pole ühtegi märki, missugune neist tõenäolisemaks kujuneb,» nentis sünoptik.