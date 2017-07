Saaremaa lambakasvataja on huntidega hädas

Madis Tiik sõnas Saarte Häälele, et surnud lammaste täpset arvu veel teada ei ole. Ta leidis eest kümme laipa, vaid kuus talle olid täie elu ja tervise juures.

«Tegelikult peaks lambaid olema kuskil kolmekümne ringis,» lisas Tiik. Lambaid käib Madis Tiik vaatamas kord nädalas.

Tiik on kindel, et süüdlaseks on hunt ning kogu tapatöö leidis aset neli kuni viis päeva tagasi. «Kaela peal olid juba pundunud kaks auku ehk selge hundi töö,» lisas Tiik. «See, et hundid käivad, on lambakasvatajate igapäevane argipäev.»

Tiigi sõnul on tegu juba teise rünnakuga selle nädala jooksul – teises temale kuuluvas karjas käis hunt samuti murdmas, kuid seal kaotas elu ainult kolm lammast. «Ikkagi liigub seal Tagamõisa poolsaare peal mingisugune suur pesakond,» sõnas Tiik. «Loodus võtab oma,» lisas ta ja nentis, et sellega tuleb leppida.