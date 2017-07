Gheorghe Creţu: eestlased oskavad silma vaadata

- Esmalt pean tegema teile siira komplimendi: on väga kena näha teid ja teisi abimehi platsi kõrval hästi istuvates ülikondades, mitte dressipükstes, nagu väga paljud treenerid on.

See on normaalne. Nii kõrges liigas mängides ei tule kõne allagi, et ollakse dressipükstes. Minu jaoks on normaalne end ja meeskonda nii esitleda. Igaüks soovib näidata end parimast küljest. Tõsi, kui ma suudaks treenerina jääda rahulikuks, ei žestikuleeriks, siis on ülikond mugav. Aga mina ei suuda jääda rahulikuks, ei suuda istuda toolil ja seega on kõik liigutused raskemad (naerab). Minu meelest on kena, kui treenerid on viisakalt riides.

- See näitab ka distsipliini. Eesti meeskond on väga distsiplineeritud.

Ka enne mind olid sisereeglid, kuidas meeskond end finaalturniiridel esitleb. Reisides on see väga oluline, kui näiteks lennujaamas keerab keegi pea ja ütleb: «Näe, seal läheb Eesti rahvusmeeskond.» Sa esindad maad ja rahvust. Kõik tippklubid käituvad nii.

- Teie käe all torkab aga range joon väga selgelt välja. Kuidas te seda teete?

Küsimus on austuses. Austuses iseenda, meeskonna, oma maa vastu. Iga mees, kes astub platsile, on väga õnnelik, et saab esindada Eestit. Ja seda kohe esimesest hetkest. Mul ei olnud raske jätkata Avo Keele (eelmine koondise peatreener – T. K.) tööd. Tema ajast koondisesse jäänud poisid on praegu eeskujuks noorematele.

- Kas tunnete end Eestis nagu kodus?

Jah, see on tõsi. Minu ümber on sõbrad. Kui mõtled kodule, siis mõtled sellele, et oled austatud ja oodatud. Tunned, et sõbrad sinu ümber aitavad sind alati. Su ümber on inimesed, kellelt nõu või abi küsida, ning seda pakutakse kohe. See tekitab kodutunde. Olen tundnud seda Eestis algusest saadik. Sõbrad võtavad mind ja minu peret siin avali süli vastu kogu aeg.

- Teie perekond elab Viinis?

Jah. Eelmised kaks aastat elasime Poolas. Nad on käinud Eestis ja nautinud väga paljusid imelisi kohti. Aga minuga koos olla on üsna keeruline, sest ma teen kogu aeg poistega tööd või reisin kuhugi. Eestis on minu perel oma ajakava ja käigud, aga oluline on, et nad saavad olla siin, minu lähedal.

- Kui mina võrkpalli mängisin, olin kapten. Noor, uljas, isekas. Mäletan hästi, kuidas treener Raivo Jeenas kutsus mind kord üles rivistatud tüdrukute ette ja ütles: «Tuuli, see mäng pole SINA, vaid see mängi on MEIE.» Need sõnad muutsid ja määrasid väga paljuski mu elu.

Võrkpall on meeskonnamäng. Igal mängijal on oma roll. Treener peab suutma tekitada tunde, et pole tähtis, kui saad platsile korraks ainult kahes mängus, sest iga mängija on oluline osa meeskonnast. Igas meeskonnas – olgu see võrk- või jalgpall, ükskõik milline meeskonnamäng – on omad staarid. See on selge, me vajame neid. Need on mängijad, kes lendavad. Mitte ainult, et neil on eriline karakter või füüsilised võimed, oskused, vaid neis on midagi. Ma ei kutsu neid staarideks, vaid liidriteks. Need poisid annavad endast alati välja topeltannuse energiat isegi väga keerulistes olukordades. Siis tulebki mängijate vahe välja. Aga mina usun grupi tugevusse ja töötan selle nimel.