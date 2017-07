Pildid: salapärane kaitseväe rajatis ajas Narva-Jõesuu elanikud ärevile

Narva-Jõesuu ja Vaivara valla piirile rajatava objektini on ehitatud metsa vahele mitme kilomeetri pikkune lai kruusatee.

Narva-Jõesuu elaniku Valeri Kravtšenko sõnul algas objekti ehitus tänavu varakevadel. Ehituse avastas ta metsas koeraga jalutades. Ehitusobjekti alla jäävatel aladel asusid varem tema sõnul head seenelkäimise kohad.

«Avastasin, et umbes ruutkilomeetrise ala ümber on rajatud kõrge aed, mille ümber on tõmmatud okastraat ja krundi perimeetrile on rajatud tee,» rääkis Kravtšenko.

Narva-Jõesuus liiguvad kuulujutud, et salajasele objektile rajatakse radarijaama. «Raadiotehnikuna tean ma väga hästi, et radariga käib kaasas mikrolainete kiirgus. Kuidas saab sellist asja ehitada otse kuurortlinna kõrvale. Meil on siin kolm spaahotelli ja neljandat just ehitatakse. Kui linna piirile ehitatakse tõepoolest radarijaama, siis kinnisvarahinnad Narva-Jõesuus kohe kukuvad. Kuid ma ei tea, kas tegemist on radarijaama või millegi muu ehitusega,» lausus mees.

Narva-Jõesuu linnajuhtidel pole ehituse kohta infot

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin ütles Postimehele, et tema ei tea salapärase objekti ehitusest rohkem kui teised kohalikud elanikud.

«Me teame, et seda teed ei ehitatud lihtsalt metsatööde jaoks, vaid objektile juurdepääsuteeks. Kaitseministeerium ei pea selliseid objekte kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, vaid otse tehnilise järelevalve ametiga. Seetõttu ei saanud me ehituse alustamise kohta ministeeriumilt mingit teadet,» ütles linnapea.

Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Kalle Kekki sõnul soovib linn saada kaitseministeeriumilt objekti kohta rohkem infot. «Teen kaitseministeeriumile ametliku järelepärimise ja küsin, kas tegemist on sõjalise objektiga ning kas see rajatis kujutab endast kiirgusohtu,» ütles Kekki.

Kaitseministeeriumi kinnitusel ei ole tegemist radariga

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Rauno Veri ütles Postimehele, et tegemist on tõepoolest riigikaitselise objektiga, kuid Narva-Jõesuu piirile ei ehitata mitte radarijaama, vaid sidemasti.

«Võin kinnitada, et sidemast ei kujuta linnaelanike tervisele mitte mingit ohtu,» ütles Veri.